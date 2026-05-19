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Reggio, all’Istituto Maria Ausiliatrice l’evento “Scatti di Felicità”

L'obiettivo centrale è riassunto nello slogan: "Scatta, osserva, racconta… lascia che la felicità illumini il tuo mondo!". Oltre all'aspetto competitivo, il concorso si configura come un vero e proprio percorso di crescita e consapevolezza

19 Maggio 2026 - 19:08 | Comunicato Stampa

istituto maria ausiliatrice

“Scatti di Felicità”: Comitato AGeSC – Maria Ausiliatrice promuove l’evento che unisce fotografia, scelta educativa e lo sguardo dei giovani.

La felicità raccontata attraverso gli occhi di bambini e ragazzi si prepara a diventare protagonista a Reggio Calabria. Venerdì 22maggio, alle ore 17:00, i locali dell’Istituto Maria Ausiliatrice ospiteranno la premiazione del concorso fotografico “Scatti di Felicità”.

Il contest è promosso dall’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) e si inserisce nelle celebrazioni della Festa di MariaAusiliatrice.

L’obiettivo centrale è riassunto nello slogan: “Scatta, osserva, racconta… lascia che la felicità illumini il tuo mondo!”. Oltre all’aspetto competitivo, il concorso si configura come un vero e proprio percorso di crescita e consapevolezza.

I giovani si soffermeranno a riflettere sul concetto di felicità, per cercare di dare un nome e un valore alle emozioni positive della loro quotidianità, attraverso il racconto della propria interiorità e la condivisione del proprio punto di vista con la comunità.

La manifestazione vedrà la partecipazione di importanti figure del panorama educativo e associazionistico, che approfondiranno il legame tra famiglia, scuola e linguaggi creativi: il Dott. Umberto Palaia, Presidente Nazionale AGeSC; la Dott.ssa Luciana Megali, Presidente Provinciale Forum Associazioni Familiari di RC; Suor Franca Bucci, Direttrice dell’Istituto Maria Ausiliatrice.

L’appuntamento è aperto alle famiglie, agli educatori e alla cittadinanza per festeggiare insieme la creatività e la sensibilità dei giovani fotografi premiati.

Locandina Scatti di felicità

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