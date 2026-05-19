Serie B: la prima finalista è il Monza. Adesso si attende la seconda

Il Monza vola in finale dei play-off di Serie B dopo il 2-1 sulla Juve Stabia all’U-Power Stadium. Dopo il 2-2 dell’andata, la squadra di Paolo Bianco ha trovato il successo nei minuti finali di una gara molto equilibrata.

Decisivo Patrick Cutrone, autore del gol dell’1-0 all’85’. La Juve Stabia ha reagito subito con il pareggio di Antonio Burnete al 90’, ma in pieno recupero, con gli ospiti sbilanciati e la porta vuota (Confente era nell’area di rigore avversaria sull’ultima punizione) ancora Cutrone ha firmato il definitivo 2-1 che vale la qualificazione alla finalissima

Il Monza affronterà la vincente tra Catanzaro e Palermo, ricordando che i giallorossi partono dal netto 3-0 ottenuto nella gara d’andata.