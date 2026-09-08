‘Notti Reggine’, Benji e Fede in riva allo Stretto per le Feste Mariane 2026
Piazza Indipendenza
lungomare Falcomatà, REGGIO DI CALABRIA
ore 22:30
evento gratuito
Comune di Reggio Calabria
Le Feste Mariane 2026 di Reggio Calabria entrano nel vivo anche sul fronte della musica. Ad aprire il programma dei grandi concerti organizzati dall’Amministrazione comunale saranno Benji & Fede, attesi sabato 12 settembre sul palco di Piazza Indipendenza.
L’appuntamento è fissato per le ore 22.30, al termine di una giornata che per la città avrà già un significato particolare per la tradizionale processione della Madonna della Consolazione dall’Eremo verso la Cattedrale.
La sera, invece, spazio alla musica e a uno dei duo pop più conosciuti dal pubblico giovane italiano.
Benji & Fede in Piazza Indipendenza
Il concerto di Benji & Fede inaugura una quattro giorni di spettacoli che accompagnerà Reggio Calabria durante il periodo centrale delle celebrazioni mariane.
Piazza Indipendenza tornerà così a trasformarsi in una grande arena a cielo aperto, pronta ad accogliere il pubblico per una serata pensata soprattutto per le nuove generazioni ma capace di richiamare anche chi ha seguito il percorso musicale del duo negli ultimi anni.
Quella del 12 settembre sarà la prima tappa di un calendario che proseguirà fino a martedì 15 settembre con altri nomi della musica italiana.
Musica e festa nel cuore di Reggio
Il concerto si inserisce nel programma civile delle Feste Mariane, che ogni anno affianca agli appuntamenti religiosi una serie di iniziative dedicate alla musica e allo spettacolo.
Per Reggio Calabria si apre così un lungo fine settimana destinato a portare migliaia di persone nel centro cittadino.
L’appuntamento con Benji & Fede è sabato 12 settembre alle 22.30 in Piazza Indipendenza.
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