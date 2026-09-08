‘Notti Reggine’, Mannarino chiude i concerti delle Feste Mariane 2026
Piazza Indipendenza
lungomare Falcomatà, REGGIO DI CALABRIA
ore 22:00
evento gratuito
Comune di Reggio Calabria
Sarà Alessandro Mannarino a chiudere il programma dei grandi concerti delle Feste Mariane 2026 di Reggio Calabria.
Il cantautore romano salirà sul palco di Piazza Indipendenza martedì 15 settembre alle ore 22, per l’ultima delle quattro serate musicali organizzate dall’Amministrazione comunale.
Una chiusura che proseguirà anche dopo il concerto: a partire dalle ore 00.00, infatti, è previsto lo spettacolo pirotecnico all’Arena dello Stretto.
Mannarino a Reggio Calabria
Con il suo stile cantautorale e una produzione musicale capace di mescolare sonorità differenti, Mannarino rappresenta uno dei nomi di maggiore richiamo inseriti nel calendario delle festività.
La sua presenza completa un programma iniziato sabato 12 settembre con Benji & Fede e proseguito con Sal Da Vinci e Giusy Ferreri.
Quattro serate consecutive che porteranno in Piazza Indipendenza artisti e pubblici differenti.
Dopo il concerto i fuochi all’Arena dello Stretto
La notte del 15 settembre avrà anche un secondo momento particolarmente atteso.
Al termine della serata musicale, l’attenzione si sposterà verso il Lungomare. A mezzanotte, secondo il programma diffuso dall’Amministrazione comunale, è previsto lo spettacolo pirotecnico presso l’Arena dello Stretto.
Un appuntamento tradizionalmente legato alla conclusione dei giorni centrali della festa e destinato a richiamare migliaia di persone lungo il fronte mare.
Prima la musica di Mannarino in Piazza Indipendenza, quindi i fuochi sullo scenario dello Stretto: sarà questo il gran finale del programma di spettacoli delle Feste Mariane 2026.
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