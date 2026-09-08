Reggio, a Scirubetta la ‘Bergamottata splash’: non basta berla, si degusta così

Salvatore Friscia porta al Villaggio del gelato di Reggio Calabria una bevanda tutta reggina, tra tradizione napoletana e il profumo del bergamotto

A Scirubetta 2026 arriva una novità destinata a conquistare curiosi e appassionati di gusto: la “Bergamottata splash” by Friberga, un’originale interpretazione della storica bevanda degli acquafrescai, rivisitata con l’agrume simbolo di Reggio Calabria.

L’appuntamento è dal 12 al 15 settembre 2026 al Villaggio Scirubetta, il grande evento dedicato al gelato artigianale che trasformerà il Lungomare Falcomatà in una vetrina internazionale con maestri gelatieri, degustazioni, show cooking e iniziative dedicate al mondo del gusto.

All’ingresso del villaggio sarà possibile provare in esclusiva questa particolare creazione firmata Friberga, nata dall’idea di Salvatore Friscia, Founder & CEO dell’azienda di Capo D’Armi, Reggio Calabria.

Una bevanda che racconta il bergamotto reggino

Una preparazione semplice ma diventata iconica per il suo modo caratteristico di essere consumata: il bicchiere viene posizionato tra le gambe, con il consumatore leggermente inclinato in avanti, per bere velocemente la bevanda nel momento della massima effervescenza.

La versione proposta da Friberga sostituisce il classico limone con il succo di bergamotto, l’agrume che più di ogni altro rappresenta il territorio reggino.

Il rito della “bevuta” a gambe aperte

La Bergamottata splash non è soltanto una bevanda, ma una piccola esperienza da vivere.

Il procedimento prevede alcuni passaggi fondamentali:

Versare la bergamottata direttamente in un bicchiere. Aggiungere acqua frizzante. Unire un pizzico di bicarbonato all’ultimo istante. Allargare le gambe e chinarsi leggermente in avanti per evitare che la schiuma fuoriesca bagnando piedi o vestiti. Bere subito e molto velocemente mentre la bevanda è ancora in piena eruzione.

Un momento divertente e spettacolare che punta a coinvolgere il pubblico di Scirubetta con una proposta originale e fortemente legata al territorio.

Friberga, innovazione e identità calabrese

Dietro questa nuova creazione c’è Salvatore Friscia, imprenditore e fondatore di Friberga, realtà nata a Capo D’Armi, nel territorio di Reggio Calabria, con l’obiettivo di valorizzare il bergamotto attraverso prodotti capaci di raccontare storia, cultura e sapori locali.

La Bergamottata splash rappresenta proprio questa filosofia: trasformare un prodotto identitario come il bergamotto in un’esperienza nuova, capace di unire memoria, tradizione e creatività.

Durante i quattro giorni di Scirubetta 2026, il pubblico potrà quindi scoprire una bevanda rinfrescante, digestiva ed energizzante, con tutto il carattere dell’agrume reggino.

La particolarità di questa preparazione non riguarda soltanto il gusto, ma anche il suo caratteristico modo di essere consumata. Il bicchiere viene posizionato tra le gambe e la bevuta avviene rapidamente, mentre la bevanda è ancora frizzante e ricca di schiuma. Un piccolo rito diventato nel tempo anche simbolo dello street food napoletano con la più celebre ‘limonata a cosce aperte‘.

La versione proposta da Friberga porta questa antica tradizione a Reggio Calabria con una reinterpretazione tutta territoriale: al posto del classico limone viene utilizzato il succo di bergamotto, l’agrume simbolo della città dello Stretto e prodotto unico al mondo per le sue caratteristiche.

Nasce così la “Bergamottata splash”, un incontro tra la cultura popolare napoletana e l’identità reggina, capace di trasformare una semplice bevanda in un’esperienza da vivere e raccontare.

Info

www.friberga.it

friberga2017@gmail.com

377.2421800