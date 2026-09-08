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14 Settembre 2026

‘Notti Reggine’, Giusy Ferreri in concerto a Piazza Indipendenza

Piazza Indipendenza

lungomare Falcomatà, REGGIO DI CALABRIA

14 Settembre 2026

ore 22:30

evento gratuito

Comune di Reggio Calabria

Giusy Ferreri

Sarà Giusy Ferreri una delle grandi protagoniste delle Feste Mariane 2026 di Reggio Calabria. La cantante si esibirà lunedì 14 settembre in Piazza Indipendenza, con inizio previsto alle ore 22.30.

Un appuntamento che si inserisce nella serie di concerti promossi dall’Amministrazione comunale durante i giorni più intensi della festa dedicata alla Madonna della Consolazione.

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Giusy Ferreri protagonista della serata del 14 settembre

Con la sua voce immediatamente riconoscibile e numerosi brani entrati nella musica pop italiana degli ultimi anni, Giusy Ferreri porterà sul palco reggino uno spettacolo destinato a richiamare un pubblico numeroso.

Il concerto rappresenta il terzo appuntamento consecutivo in Piazza Indipendenza dopo Benji & Fede e Sal Da Vinci.

Tre serate, tre proposte musicali differenti e un unico scenario, nel cuore del centro cittadino.

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Le Feste Mariane tra tradizione e grandi eventi

Il programma civile accompagna come ogni anno i momenti religiosi dedicati alla Patrona.

In quei giorni Reggio Calabria vive uno dei periodi di maggiore partecipazione popolare, tra il passaggio della Sacra Effigie, gli appuntamenti di fede, le vie del centro affollate e gli spettacoli serali.

Lunedì 14 settembre toccherà quindi a Giusy Ferreri, attesa alle 22.30 in Piazza Indipendenza.

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