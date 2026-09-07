Suppletive, Siracusano: ‘Roscioli candidato ideale per Reggio. Aeroporto e Ponte sullo Stretto decisivi’

La sottosegretaria di Forza Italia interviene dopo la presentazione del candidato del centrodestra alle suppletive: “Con Roscioli sarà come avere un deputato calabrese in più. La connessione tra Reggio e Messina va strutturata”

La candidatura di Fabio Roscioli alle elezioni suppletive di Reggio Calabria rappresenta, secondo Matilde Siracusano, una scelta strategica per il territorio e per il futuro del centrodestra calabrese. La sottosegretaria e deputata di Forza Italia, intervenuta a margine della presentazione del candidato unitario della coalizione a Palazzo Campanella, ha spiegato il significato politico della scelta del tesoriere nazionale azzurro, figura con una lunga esperienza nei vertici del partito.

“Fabio Roscioli è una persona di grande esperienza professionale, di grande caratura, una persona pacata che ha già lavorato per il territorio”, ha dichiarato Siracusano, sottolineando come la candidatura debba essere letta non come una semplice scelta elettorale, ma come un investimento politico.

“Come hanno spiegato il presidente Occhiuto e il sindaco Cannizzaro, è stata una scelta precisa per investire sul territorio di Reggio Calabria. Ogni occasione di politica regionale, chi ha una visione la interpreta come un investimento ed è questo il senso della candidatura di Fabio Roscioli”.

Secondo la parlamentare, Roscioli avrebbe potuto essere candidato in qualsiasi altro collegio, considerato il suo ruolo nazionale all’interno di Forza Italia, ma ha scelto di legare il proprio percorso alla città dello Stretto.

“Non aveva bisogno, essendo colui che firma le liste, di candidarsi a Reggio Calabria. È stata una scelta per far parte di una comunità. Anche dopo non sarà candidato in Calabria, ma sarà come avere un deputato in più perché si affezionerà ancora di più a questa comunità”.

La candidatura di Roscioli si inserisce dunque in una competizione elettorale nella quale il centrodestra punta sul collegamento diretto tra il territorio e i livelli nazionali della politica.

Leggi anche

Nel corso dell’intervista, Siracusano ha affrontato anche il tema dell’aeroporto dello Stretto, dopo gli annunci sul rilancio dello scalo reggino e sul progetto di una maggiore integrazione tra Reggio Calabria e Messina.

“Da messinese ho sempre concepito Reggio Calabria come aeroporto di Messina”, ha spiegato la sottosegretaria, evidenziando la necessità di costruire un rapporto stabile tra le due sponde dello Stretto. “Questa connessione va realizzata e va strutturata in modo permanente”.

Per Siracusano, lo sviluppo dello scalo reggino può rappresentare un elemento strategico non soltanto per la Calabria, ma per l’intera area dello Stretto. “Conurbare le due realtà significa rilanciare Reggio e farla diventare sempre più baricentrica del Mediterraneo”.

Un ruolo ancora più importante, secondo la deputata, alla luce delle difficoltà che periodicamente interessano gli aeroporti siciliani. “Abbiamo visto i problemi che la Sicilia ha affrontato con la chiusura dell’aeroporto di Catania per l’eruzione dell’Etna, che è un problema costante. Questa connessione con l’aeroporto di Reggio Calabria per la Sicilia può diventare cruciale”.

Infine, Siracusano ha parlato del Ponte sullo Stretto, opera sulla quale il Governo punta ad avviare i lavori nel 2026. “Ci lavoro da tanto tempo, non è più una speranza ma una speranza che si sta concretizzando”, ha affermato.

La sottosegretaria ha rivendicato il percorso portato avanti negli ultimi anni, sottolineando le difficoltà incontrate dal progetto. “È l’opera con maggiore opposizione al mondo. Soltanto in Italia avviene che un’opera diventi di destra o di sinistra”.

Secondo Siracusano, però, il percorso sarebbe ormai arrivato a una fase decisiva. “Abbiamo avuto ostruzionismo da tutti i lati, da varie istituzioni e anche da altre istituzioni non proprio politiche, però siamo determinati ad andare avanti. L’iter legislativo è stato corretto e finalmente procederemo con l’inizio di questa grande opera”.

Un intervento che, nelle parole della parlamentare, potrebbe avere un impatto significativo sull’economia del Mezzogiorno: “Il Ponte sullo Stretto sarà veramente uno shock economico per il Sud e per le nostre terre”.