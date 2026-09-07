Trasporto pubblico locale in Calabria, la PL 103 approvata anche in II Commissione

Acquisito il parere finanziario della Commissione Bilancio sulla riforma del TPL. In Commissione la consigliera di minoranza Greco dà ragione a Ferrari: «Gli assenti hanno torto, i sindaci hanno sbagliato a non venire a dire la loro»

La proposta di legge n. 103/XIII, recante “Disciplina dei servizi di trasporto pubblico locale”, supera anche l’esame della II Commissione consiliare “Bilancio” e prosegue il proprio iter verso il Consiglio regionale.

Il provvedimento, d’iniziativa del Presidente della IV Commissione “Ambiente e Territorio” Sergio Ferrari, era stato già approvato dalla Commissione di merito al termine di un articolato percorso istruttorio e di confronto con associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e rappresentanti del settore.

Con il passaggio in II Commissione viene acquisito anche il parere sul profilo finanziario della riforma. La relazione tecnico-finanziaria aggiornata tiene conto delle modifiche intervenute nel corso dell’esame e chiarisce, tra l’altro, la distinzione tra le risorse destinate ai servizi di TPL e quelle relative alla costituzione e al funzionamento di AMCAL, la società regionale destinata a subentrare ad ART-CAL.

Tra gli elementi evidenziati dal proponente nel corso della seduta, anche l’aggiornamento del cronoprogramma della riforma, con una progressione delle attività che, dalla costituzione di AMCAL, accompagna la transizione fino al subentro dei gestori e alla piena attivazione degli standard di qualità e dei sistemi informativi.

Il passaggio in II Commissione ha inoltre riportato al centro del dibattito il tema del coinvolgimento degli enti locali. Sul punto, la consigliera di minoranza Greco ha condiviso in Commissione la posizione già espressa da Ferrari in merito alla mancata partecipazione di alcuni sindaci al confronto sul provvedimento: «Gli assenti hanno torto. Sono d’accordo con il Presidente Ferrari, i sindaci hanno sbagliato a non venire in Commissione e dire la loro».

Un riconoscimento, arrivato dai banchi della minoranza, dell’importanza del confronto istituzionale nella fase di costruzione della riforma, che ora si appresta a completare il proprio percorso legislativo con l’esame da parte del Consiglio regionale.