Reggio, l’arte prende vita con ASC Calabria: l’Arena dello Stretto si illumina di danza e talento

Una serata di musica, talento e passione grazie alle allieve di ASC che con i loro ritmo ed eleganza renderanno ancora più magica una delle aree simboliche della nostra città

L’11 settembre 2026 la splendida cornice dell’Arena dello Stretto di Reggio Calabria si illuminerà con le stelle delle Associazioni sportive di danza affiliate ASC Calabria.

Si assisterà ad una serata di musica, talento e passione grazie alle allieve di ASC che con i loro ritmo ed eleganza renderanno ancora più magica una delle aree simboliche della nostra città.

Le scuole di danza ASC Calabria protagoniste all’Arena dello Stretto

All’esito dell’estrazione eseguita presso la sede di ASC Reggio Calabria, vedremo alternarsi sul palco, per ordine di esibizione, le ballerine delle scuole:

Arabesque, Cuban Dance, Etoile, Centro Studi ABC, ASD Pretty Woman, Stardust, Jazz Ballet, Bailando, Arte in Movimento, ASD Virtus Reggio, New Gagliardi Dance, Accademia a Passo di Danza, ASD Reggio Ritmica, Alessandra Monorchio – Danza del Ventre e ASD Educazione Danza.

Le artiste si esibiranno negli svariati stili di danza, dalla hip pop alla danza classica, dalla ritmica al jazz, così accontentando tutti i gusti del pubblico presente.

Danza e spettacolo nella cornice dell’Arena dello Stretto

Ed infatti, affacciati sullo stretto, illuminati dalle sue luci e da quelle delle artiste, con di fronte la Dea Athena, il pubblico rimarrà affascinato dalle coreografie, dalle differenti performance anche inedite e dall’eleganza degli allievi coinvolti.

In occasione dell’evento saremo allietati dall’esibizione del poliedrico artista Santo Palumbo, presente anche nelle vesti di presentatore dello Staff di ASC Calabria, protagonista assoluto nella programmazione e realizzazione dell’imminente Stagione Sportiva ASC 2026/2027.

Contestualmente sarà annunciato il nuovo Anno Accademico 2026/2027 delle Associazioni di danza ASC Calabria, con la partecipazione dei rispettivi Presidenti che all’inizio dell’evento saliranno insieme sul palco allestito presso l’Arena.

Un momento che nasce nel rispetto delle differenze di stile, ma nella condivisione della stessa essenza della danza, quale forma maggiormente rappresentativa di aggregazione ed amicizia.

Antonio Eraclini: “La danza rappresenta la filosofia dello sport ASC”

Pienamente soddisfatto il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini.

“Dopo la piccola pausa estiva abbiamo deciso di riprendere le nostre attività con la disciplina sportiva che per eccellenza rappresenta la filosofia dello sport e, quindi, di ASC*.

L’uso del corpo come mezzo di comunicazione, espressione, disciplina e rispetto degli altri fa sì che la danza abbia un valore educativo che va al di là dell’ambito motorio, ma si inserisce in un contesto molto più ampio, tale da renderla effettivamente un’arte.

In quello che appare un semplice gesto o movimento assistiamo non solo all’espressione fisica ed emozionale del singolo ballerino, ma anche all’attenzione ed al rispetto degli altri.

Sono certo che assisteremo ad uno spettacolo che andrà ben oltre la bravura, l’eleganza e la grinta dei protagonisti, rappresentando questo evento un importante momento formativo e di accrescimento del proprio bagaglio esperienziale.

Auspico che la comunità non perda questa bellissima occasione.”*

Informazioni ASC Calabria

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