“La Prevenzione non va in Vacanza”: a Reggio visite oculistiche gratuite

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione delle malattie oculari e alla diffusione della cultura dei controlli periodici della vista. Tutte le info

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Reggio Calabria rende noto che, nell’ambito della campagna nazionale “La Prevenzione non va in Vacanza” promossa e finanziata dalla Fondazione IAPB Italia ETS, saranno effettuate visite oculistiche gratuite finalizzate alla prevenzione delle malattie oculari.

Visite gratuite venerdì 11 settembre nella sede UICI

Le visite si svolgeranno esclusivamente nella giornata di venerdì 11 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso la sede sociale UICI, sita in via Michele Barbaro n. 33 a Reggio Calabria.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate telefonicamente chiamando il numero 345.4584532, fino a giovedì 10 settembre, nella fascia oraria compresa tra le ore 9.30 e le ore 12.00.

L’importanza della prevenzione della salute visiva

La prevenzione rappresenta un momento fondamentale per la salvaguardia della salute visiva, consentendo di individuare tempestivamente eventuali problematiche che, se trascurate, possono evolvere in patologie oculari invalidanti.

L’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione dedicate alla prevenzione delle malattie oculari e alla diffusione della cultura dei controlli periodici della vista.