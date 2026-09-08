Serie D: Trapani, dopo la batosta in campo, arriva anche quella del Giudice Sportivo

Un avvio di stagione disastroso come peggio non poteva essere per il Trapani. La squadra, che ha giocato a Capaci per le note vicende più volte raccontate, il match di esordio con la Vibonese, ha subìto una pesantissima sconfitta (0-4) che ha scatenato la rabbia del presidente Antonini. E da poco fa la LND ha pubblicato i provvedimenti del Giudice Sportivo, che ha inflitto all’attaccante Lamin Jallow una squalifica di tre giornate. Nel comunicato ufficiale si legge che il calciatore è stato sanzionato “per avere prima scalciato e poi dato una manata sul torace ad un calciatore avversario“.

L’episodio si è verificato intorno alla metà del secondo tempo, quando la formazione calabrese conduceva già con il punteggio di 3-0. Un gesto che è costato caro all’attaccante, costretto adesso a saltare le prossime tre gare di campionato.