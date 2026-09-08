Granillo e Reggina Channel: i numeri che celebrano l’esordio in campionato degli amaranto

La Reggina celebra il sostegno del popolo amaranto, dentro e fuori dal Granillo. In occasione dell’esordio in campionato sono stati 5.227 i tifosi presenti sugli spalti, protagonisti insieme alla squadra di uno spettacolo che, per partecipazione ed entusiasmo, ha avuto ben poco della Serie D. Numeri importanti anche sul fronte digitale. In meno di 48 ore sono stati infatti 1.524 gli utenti che hanno scelto Reggina Channel, ulteriore conferma di un legame che continua ad andare oltre i confini della città e della regione.

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Il club ha voluto ringraziare i propri sostenitori con un messaggio rivolto direttamente al popolo amaranto: “La vostra fede è la nostra forza, il vostro entusiasmo è il nostro orgoglio”. Un dato che racconta ancora una volta quanto sia forte il rapporto tra la Reggina e la sua gente, pronta a sostenere la squadra sia dagli spalti del Granillo sia attraverso i nuovi canali ufficiali del club.