Reggina: riaperta la campagna abbonamenti. I prezzi e la data di chiusura

La società non si è posta un obiettivo. Domenica scorsa i paganti sono stati circa 2000

Ancor prima che si giocasse la gara di campionato tra la Reggina e il Licata, la società ha comunicato il primo dato della campagna abbonamenti (3264) e l’annuncio di una nuova fase:

Il comunicato

La fiducia, l’entusiasmo ed il coinvolgimento registrati fin dall’inizio di questo nuovo corso, hanno spinto il club a prendere la decisione di aprire ad una terza fase, iniziata lunedì 7 settembre (ore 16:30).

I prezzi

Ai prezzi indicati si aggiunge il diritto di prevendita di € 2,50 per ciascun abbonamento.

**I bambini fino a sette anni non compiuti accedono gratuitamente, se accompagnati da un adulto munito di valido titolo, secondo le modalità che saranno pubblicate dalla Società. L’eventuale assegnazione di un posto autonomo deve essere espressamente verificata.

Persone con disabilità con invalidità al 100%: è previsto l’ingresso gratuito in occasione delle singole partite interne, secondo le modalità elencate all’interno del sito ufficiale del club (invalidità 100%, articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992).

Per qualsiasi info o chiarimento, inviare una mail al seguente indirizzo: accrediti@reggina1914.it.

DOVE E COME SOTTOSCRIVERE IL PROPRIO ABBONAMENTO

Presso lo Store Ufficiale del club, con sede in via Corso Garibaldi 505.

Online sul portale Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati. Riguardo questi ultimi, segnaliamo BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 260/b (con orario continuato dal lunedì al sabato, dalle ore 9:00 alle ore 19:30).

STORE UFFICIALE REGGINA 1914, DATE E ORARI