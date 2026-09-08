In Calabria 91 candidati per 40 posti da anestesista

I nuovi posti riguardano diverse Aziende sanitarie e ospedaliere della regione, con una quota significativa destinata alle Asp di Catanzaro e Reggio Calabria

Sono 91 i candidati ammessi alle fasi successive della selezione per 40 posti da anestesista rianimatore negli enti del Servizio sanitario calabrese.

Per il concorso, bandito lo scorso luglio da Azienda Zero, sono pervenute 10 domande per la mobilità volontaria, con 8 candidati ammessi, e 83 per la procedura concorsuale, tutti ammessi.

Tra questi ultimi, 64 sono specializzandi e 19 medici specialisti.

Alta partecipazione anche per il concorso da neurologi

Alta partecipazione si è registrata anche al concorso per neurologi: a fronte di 19 posti disponibili, sono state presentate 64 candidature.

Dodici riguardano la mobilità e 52 la procedura concorsuale. Tra i candidati al concorso, 34 sono specializzandi e 18 specialisti.

Nuove procedure per rafforzare gli organici della sanità calabrese

Azienda Zero ha inoltre avviato nuove procedure per rafforzare gli organici delle Aziende sanitarie e ospedaliere calabresi.

In particolare, sono disponibili:

41 posti a tempo pieno e indeterminato per assistenti amministrativi ;

; 16 posti per tecnici della riabilitazione psichiatrica ;

; 8 posti per tecnici di neurofisiopatologia.

I nuovi posti riguardano diverse Aziende sanitarie e ospedaliere della regione, con una quota significativa destinata alle Asp di Catanzaro e Reggio Calabria, oltre ad Azienda Zero, alle Asp di Cosenza e Vibo Valentia e alle Aziende ospedaliere di Cosenza e Catanzaro.