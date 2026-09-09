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Reggio, disservizi idrici in alcune zone della città

I tecnici Sorical sono già sul posto alla ricerca della perdita

09 Settembre 2026 - 08:14 | di Redazione

mancanza acqua

A causa della mancata alimentazione del serbatoio di Ortì, si registra un disservizio idrico Orti’, Cerasi, Arasi e San Bruno

I tecnici Sorical sono già sul posto alla ricerca della perdita. La condotta attraversa una zona impervia e sarà necessario raggiungere a piedi la Sorgente Marrappà per verificare anche un eventuale calo di portata.

Interventi in corso. Seguiranno aggiornamenti.

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