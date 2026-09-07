Arghillà Nord, richiesta di ripristino cassonetti e videosorveglianza dopo la pulizia straordinaria

“Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei diritti e dei beni comuni del Quartiere, ringrazia l’Amministrazione Comunale per l’avvio dei lavori di pulizia straordinaria e rimozione degli ingombranti avviata in data odierna ad Arghillà Nord, che finalmente ridarà vivibilità e salubrità in una delle aree più degradate del Quartiere.

Poiché la meritoria operazione di pulizia straordinaria, quando ultimata, ridarà dignità e decoro a Piazza Don Italo Calabrò e Largo Carlo Verardi, così come richiesto più volte e ribadito anche negli incontri avuti il 28 luglio dal Coordinamento con il Vicesindaco dott.ssa Maria Grazia Arena e il 25 agosto con il Presidente del Consiglio Comunale avv. Federico Milia, il vicepresidente della III Circoscrizione Bruno Germanò e il consigliere delegato Francesco Calabrese, il Coordinamento di Quartiere ha inviato una richiesta al Sindaco, alla Vicesindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Presidente, al vicepresidente e al consigliere delegato della III Circoscrizione nonché al dirigente ambiente, al comandante della Polizia Municipale e ad Ecologia Oggi”.

La richiesta di ripristino dei cassonetti e della videosorveglianza

Prosegue il Comitato.

“La richiesta riguarda il contestuale ripristino dei cassonetti stradali nell’area, rimossi senza alcuna motivazione in primavera, onde consentire ai cittadini di poter correttamente conferire i rifiuti solidi urbani.

L’obiettivo è anche quello di ripristinare la legalità e non esporre i cittadini a sanzioni per abbandono incontrollato di rifiuti, vista l’attuale mancanza assoluta di cassonetti nella suddetta area.

Il Coordinamento auspica inoltre che venga utilizzato a pieno il servizio di videosorveglianza, in modo da dissuadere ed eventualmente sanzionare il triste fenomeno della cosiddetta “transumanza” di soggetti che da fuori quartiere conferiscono rifiuti non domestici di ogni tipo, ivi compresi camion di scarica cantine pieni di ingombranti.

Una situazione che trasforma illecitamente l’area in discarica, a scapito dell’ambiente e della salubrità dei luoghi, richiesta già formulata e rimasta ad oggi senza risposta”.

L’appello per non vanificare la pulizia straordinaria del Comune

“Per non vanificare l’ingente sforzo anche finanziario compiuto oggi dall’Amministrazione con l’intenzione di provare a risanare il Quartiere e renderlo più vivibile, non è pensabile che si lascino i luoghi in oggetto privi di cassonetti.

In caso contrario, in brevissimo tempo si tornerebbe allo status quo ante, con grave dispendio di risorse e danni per l’ambiente e la salute dei cittadini, vanificando gli sforzi che questa nuova Amministrazione sta compiendo.

Allo scopo si fa presente che esistono in zona dei cassonetti inutilizzati presso l’isola ecologica sempre ad Arghillà Nord, che potrebbero in via emergenziale ed immediata essere messi in strada.

Questo in attesa che in tempi brevissimi vengano ripristinati in numero congruo almeno pari a quelli che sono stati rimossi senza motivo alcuni mesi fa”, conclude il Comitato.