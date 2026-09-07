La Festa dell’Unità a Roccella Ionica: confronto pubblico su suppletive e futuro del Pd

Venerdì 11 settembre a Largo Colonne torna a Roccella la Festa dell’Unità del Circolo cittadino del Partito Democratico, con un pomeriggio di confronto pubblico articolato in due momenti: il primo dedicato alle elezioni suppletive per il Collegio Camera del prossimo 27 e 28 settembre, il secondo che, offrendo uno sguardo più lungo, vuole riflettere sulla strada che porterà alle prossime elezioni politiche del 2027.

Da Qui per Tutti: il confronto con il candidato Frank Benedetto

Si apre alle ore 17:30 con “Da Qui per Tutti”: Enzo Romeo intervista Frank Benedetto, candidato alle elezioni suppletive del 27 e 28 settembre.

Un dialogo pensato non come comizio ma come conversazione pubblica, in cui il candidato ci parlerà del suo impegno e delle sue idee per il nostro territorio, in un confronto utile a convincere e mobilitare iscritti, simpatizzanti e cittadini per la vittoria del Collegio.

Il PD che guarda al 2027: confronto su politica, territorio e partecipazione

Alle ore 19 il confronto si allarga con l’incontro “C’è bisogno d’uno slancio generoso, fosse anche un sogno matto: il PD che guarda al 2027”.

Un titolo che è una citazione di una canzone di Francesco Guccini e che dichiara l’ambizione della serata: iniziare a costruire una prospettiva in vista delle prossime elezioni politiche.

Sanità, mobilità e lavoro: l’analisi sulla Calabria

Ernesto Alecci ci offrirà uno spaccato veritiero della situazione nella nostra regione.

Una fotografia che va oltre gli stereotipi da cartolina promossi sui social dal Presidente Occhiuto e dalla sua Giunta, e che ci parla dello stato di fatto di quei diritti – sanità, mobilità, lavoro – che decidono se in questa regione si può davvero restare.

Giovani e partecipazione civica: il contributo di Davide Latella

Davide Latella, uno dei promotori del Forum delle Idee di Reggio Calabria, ci darà la prospettiva che deriva dalla sua esperienza, per riflettere su come costruire la partecipazione civica giovanile.

Sarà un importante momento di ascolto per i dirigenti del Partito presenti, che offrirà interessantissimi spunti per riattivare un percorso virtuoso di coinvolgimento dei più giovani nella vita politica.

Legge elettorale e disaffezione degli elettori: l’analisi di Marco Schirripa

Marco Schirripa, Docente presso l’Università Di Reggio Calabria, offrirà una interessante analisi sul rapporto tra regole del voto e disaffezione degli elettori, dandoci una lettura completa e aggiornata della nuova legge elettorale in discussione al Senato.

Nicola Irto e la rotta del PD calabrese verso le politiche 2027

A Nicola Irto poi il compito di illustrare la rotta del PD calabrese verso le politiche 2027, offrendo una autorevole lettura dei percorsi politici e organizzativi che dovranno portare il Partito Democratico con il massimo della forza propositiva alle prossime elezioni politiche.

I saluti finali del circolo cittadino di Roccella Jonica

Vittorio Zito, a nome del circolo cittadino, porgerà i saluti finali, raccogliendo gli spunti offerti dalla discussione e illustrando le tracce dei prossimi impegni del circolo di Roccella.

La Festa dell’Unità come spazio di confronto aperto

Il filo che tiene insieme i due appuntamenti è chiaro: una scadenza elettorale ravvicinata non esaurisce il compito di un circolo del PD.

Le suppletive del 27 e 28 settembre sono un passaggio di assoluta importanza che dovrà vedere tutti realmente e concretamente impegnati in una battaglia per affermare valori e principi su cui si fonda l’impegno di migliaia di donne e uomini che credono nella proposta politica del Campo Largo.

Ma la serata di Largo Colonne chiede anche di guardare oltre: alle condizioni materiali di vita in Calabria, alla qualità della partecipazione, alle regole della democrazia e alla capacità di una comunità politica di darsi una direzione.

La Festa dell’Unità nasce come luogo di discussione aperta, non riservata agli iscritti.

L’invito è quindi rivolto a tutte le cittadine e i cittadini che vogliono ascoltare, intervenire e contribuire.

Appuntamento venerdì 11 settembre, dalle ore 17:30, a Largo Colonne – Roccella Jonica.

Partito Democratico Sezione di Roccella Jonica