Reggina, l’ex Ungaro su Lancini, Acquadro, Reis e il retroscena su Patierno

Ospite di “Zona Amaranto“, l’ex difensore della Reggina Gaetano Ungaro ha detto la sua dopo il debutto scoppiettante della squadra amaranto, rivelando anche un retroscena su Patierno: “Al primo impatto, sono rimasto impressionato dalla struttura fisica della squadra, davvero imponente. L’approccio è stato devastante, dominante in ogni zona del campo anche per quello che riguarda la qualità. Da ex difensore dico che avere Lancini in squadra è tanta roba, se poi in mezzo hai un calciatore come Acquadro, ti ritrovi con due veri registi in reparti diversi, calciatori di grande qualità, ma anche forti dal punto di vista temperamentale e caratteriale. Al Granillo sarà difficile e direi quasi impossibile per tutti, dalla prossima partita che la Reggina giocherà a Modica, vedremo l’adattamento anche su campi differenti, quindi più piccoli e in erba sintetica.

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Tra qualche gara in un reparto difensivo già forte, sarà a disposizione anche Baldan, giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Al posto di chi? Lascio a mister Marchionni la decisione (ride), di sicuro la competizione alza il livello anche durante gli allenamenti della settimana e stimola il gruppo. La gestione del gruppo diventa fondamentale, ma anche la disponibilità dei calciatori. Aggiungo e dico che appena entrati in campo, ho fatto fatica a capire chi fossero gli Under. Non c’è bisogno di aggiungere altro. Il centrocampo è di altra categoria e con l’arrivo di Rossetti credo sia davvero il reparto più importante e con tante alternative. In attacco si aspettava il grande nome e vi posso dire che la trattativa con Patierno era reale e vicina alla chiusura. Ci ho giocato insieme a Grosseto, ci siamo sentiti e stava cercando casa a Reggio, poi non so per quale motivo ha fatto un’altra scelta. Reis mi ha impressionato, ha fatto tutto quello che serve e che deve fare un attaccante, addirittura confezionando anche un bellissimo assist per Rotulo. Siamo solo all’inizio, ma la partenza è stata assai confortante”.