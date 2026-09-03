Aeroporto Reggio, 64 mln per il T. Minniti. Cannizzaro: ‘Investiamo sul futuro della città. Gli altri? Solo chiacchiere…’

A Palazzo Campanella presentati investimenti e strategie per il futuro dello scalo reggino. Cannizzaro: "64 milioni per terminal, accessi, digitalizzazione e riqualificazione"

A Palazzo Campanella la conferenza sulle strategie di crescita dello scalo reggino. Il sindaco annuncia nuovi interventi per terminal, accessi, aree esterne e digitalizzazione. Sullo sfondo la nuova fase del rapporto con Ryanair

Una nuova fase per l’Aeroporto dello Stretto. A Palazzo Campanella, nella sala “Giuditta Levato” del Consiglio regionale della Calabria, è in corso la conferenza stampa dedicata alle attività e alle strategie di crescita del Tito Minniti.

All’incontro partecipano il presidente di Sacal Luciano Vigna, il sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Un appuntamento programmato da tempo e pensato soprattutto per tracciare la prossima fase di sviluppo dello scalo e presentare alla città il nuovo vertice di Sacal.

Leggi anche

Cannizzaro: “64 milioni per l’aeroporto di Reggio”

Ad aprire il fronte degli investimenti è stato Cannizzaro, che ha annunciato una dotazione complessiva di 64 milioni di euro destinati all’Aeroporto dello Stretto.

“E’ fondamentale spiegare bene il lavoro che viene fatto per lo scalo reggino e che faremo in futuro”, ha esordito il sindaco, dando il benvenuto al nuovo presidente Sacal.

“Ringrazio il presidente Vigna, a cui dò il benvenuto a Reggio Calabria. E’ un presidente lungimirante e sta già svolgendo un lavoro straordinario. Lo ringrazio per quello che ha già fatto nelle poche settimane di lavoro, in continuità con quanto già realizzato, ma soprattutto per quello che farà”.

Il passaggio centrale riguarda gli investimenti programmati.

“Sono 64 i milioni di euro che annunciamo per l’aeroporto di Reggio. Sessantaquattro milioni destinati a concretizzare e certificare l’intento di questa governance e a proiettare la nostra città nel futuro che merita”.

Una cifra importante che, nelle intenzioni illustrate durante la conferenza, dovrà intervenire non soltanto sull’aerostazione, ma sull’intero sistema di accessibilità e funzionalità dello scalo.

Terminal, Vigili del Fuoco, accessi e area lato mare

Cannizzaro ha quindi indicato alcuni dei principali interventi previsti.

La quota più consistente, 36 milioni di euro, sarà destinata all’ampliamento dell’aerostazione e del terminal arrivi.

Altri 2,5 milioni riguarderanno l’adeguamento funzionale del distaccamento dei Vigili del Fuoco, mentre 3,5 milioni saranno utilizzati per demolizioni e interventi di riqualificazione nell’area di Ravagnese.

Ulteriori 3,5 milioni di euro sono stati indicati per interventi sulla pavimentazione.

Nel programma illustrato dal sindaco figurano inoltre 5 milioni per la riqualificazione ambientale del lato mare, 5 milioni per la digitalizzazione e 7 milioni per la riqualificazione dell’area di accesso e delle aree di sosta.

Un pacchetto di opere che punta quindi a cambiare anche il rapporto tra l’aeroporto e il territorio circostante, intervenendo su spazi, viabilità, servizi e accoglienza dei passeggeri.

“Reggio è cresciuta grazie al lavoro fatto sull’aeroporto”

Cannizzaro ha rivendicato con toni netti il percorso avviato negli ultimi anni, rispondendo indirettamente anche alle polemiche politiche che hanno accompagnato le ultime settimane.

“Mentre altri sono lì a pregare che qualcosa vada male nelle opere e nelle infrastrutture, noi siamo qui a dimostrare con i fatti che ci allontaniamo dalle stupide polemiche che non hanno alcuna base. Gli altri fanno chiacchiere e distintivo”.

Il sindaco ha poi collegato la crescita dello scalo all’aumento dei flussi turistici registrati dalla città.

“Reggio è stata bersagliata dai turisti e siamo ancora all’inizio. Se Reggio è cresciuta lo si deve al lavoro fatto dalla Regione in sinergia con questa governance. Grazie a Occhiuto“.

Nel suo intervento Cannizzaro ha anche richiamato il tema della velocità nella realizzazione delle opere pubbliche, citando quanto sta avvenendo in città: “Al presidente ricordo che in questa città in otto anni non sono riusciti a fare un ponte che io farò in 48 giorni”.

La nuova fase del Tito Minniti e il nodo Ryanair

La conferenza arriva in un momento particolare per l’Aeroporto dello Stretto. Dalla prossima stagione invernale Ryanair modificherà sensibilmente il proprio operativo su Reggio Calabria.

Usciranno dalla programmazione Berlino, Bruxelles, Londra, Katowice e Parigi, mentre resterà Barcellona. Parallelamente sarà rafforzato il versante nazionale, con Milano Bergamo giornaliero e l’ingresso di Parma con tre frequenze settimanali. Secondo l’analisi dell’operativo, il numero complessivo dei posti messi a disposizione dalla compagnia dovrebbe rimanere sostanzialmente stabile: cambia quindi soprattutto la distribuzione dell’offerta tra rotte italiane e internazionali.

Il tema assume ancora maggiore importanza perché si avvicina la scadenza della prima fase dell’accordo triennale tra Regione Calabria e Ryanair. Nei prossimi mesi sarà quindi necessario capire quale sarà la strategia della compagnia irlandese e, soprattutto, quale modello la Regione e Sacal intendano costruire per consolidare i risultati raggiunti dallo scalo.

Il Tito Minniti viene infatti da una fase di crescita che ha riportato l’aeroporto al centro del sistema dei trasporti calabrese, fino al raggiungimento del traguardo del milione di passeggeri. La sfida adesso è trasformare quella crescita in una prospettiva stabile e di medio-lungo periodo.

Ed è su questo terreno che si inseriscono i 64 milioni annunciati oggi: infrastrutture, ampliamento del terminal, riqualificazione degli accessi e nuovi servizi per accompagnare una fase nella quale l’Aeroporto dello Stretto dovrà puntare non soltanto all’aumento dei voli, ma anche alla capacità di diventare una porta d’ingresso sempre più funzionale per Reggio Calabria e l’intera area dello Stretto.