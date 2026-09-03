Calciomercato Reggina: ecco il difensore Baldan. Per vederlo in campo bisogna aspettare

L'esperto difensore arriva dopo un lungo corteggiamento e completerà un reparto già forte

“AS Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marco Baldan, il quale sarà regolarmente tesserato come da norme federali.

Il difensore centrale nativo di Cittadella, cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Milan, negli ultimi quattro anni ha conquistato tre promozioni dalla D alla C, segnalandosi come punto fermo di Brindisi, Siracusa e Scafatese (con i campani, nella scorsa stagione, è arrivato anche lo scudetto di categoria).

Ad impreziosire ulteriormente lo score del classe 1993, circa duecento presenze nei campionati professionistici.

A Marco un caloroso benvenuto nella famiglia amaranto”.

Come già ricordato più volte, avendo il calciatore disputato la partita di Coppa Italia lo scorso 15 agosto con la maglia della Scafatese, potrà scendere in campo alla terza di campionato, giorno in cui la Reggina affronta l’Avola nel turno infrasettimanale.