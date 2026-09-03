Mounard: ‘Lotito vuole vincere e il suo budget è illimitato. E se le cose non dovessero andare bene…’

A “Mezzogiorno Amaranto“, in onda su RadioVideo Touring, è intervenuto David Mounard, agente di Mady Abonckelet. Si parte dalla trattativa che ha portato il centrocampista alla Reggina: “Avevo tante richieste per Mady, visto che negli ultimi quattro anni ha vinto tre campionati di serie D. Parliamo di un profilo giovane ma già importante e che ha vinto tutto. Vi dico che avevo già chiuso con un’altra società importantissima, poi sono stato chiamato dal Ds Romairone e quando entra in campo Claudio Lotito… Io a lui sono molto affezionato e da calciatore con lui ho vinto tanto. So come funziona, conosco la sua tempra e quello che è capace di trasmettere alla squadra e alla piazza. Quindi per questo ho consigliato a Mady di accettare subito, la trattativa è durata dieci minuti.

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Abonckelet è un calciatore di temperamento, con tanta fame, si allena tutti i giorni senza mai lamentarsi e con tanta voglia di arrivare. Riesce a fare con disinvoltura la due fasi, potrebbe stare tranquillamente in serie C e sono contento che sia arrivato in una grandissima piazza e con tanta passione. La Reggina come seguito, tifosi, giornalisti, città, amore verso la squadra, dovrebbe stare in serie A. Mady è un calciatore capace anche di inserirsi e garantire qualche gol e in Coppa Italia lo ha dimostrato.

Conoscendo Claudio Lotito, lui non mette un budget fisso quando intende vincere, quindi ritengo sia illimitato. So di cosa parlo, lui non si preclude nulla, vuole solo vincere. Non ha problemi economici, lui fa calcio e non è un chiacchierone. Lotito non è una persona che parla a vanvera. Io l’ho avuto per quattro anni, zero parole e tanti fatti. E se le cose non dovessero andare per come lui vuole, è il primo a scendere da Roma e andare dentro lo spogliatoio a parlare con i calciatori e magari essere anche cattivo. Questa è una società che non vi farà mancare niente. Lotito nella sua conferenza stampa si è spinto oltre rispetto a quanto fatto a Salerno e credo voglia portare la Reggina in serie A. Chi viene a Reggio, deve farlo consapevole che si deve vincere”.