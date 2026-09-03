Volley: Mirko Munafò è il nuovo assistant coach della Puliservice

Munafò è stato un tassello fondamentale della Domotek, la squadra di Mister Antonio Polimeni che ha letteralmente vinto tutto (Volo in A2, Coppa Italia e Supercoppa), lasciando un segno indelebile nella storia del volley reggino,calabrese e italiano. Il suo ruolo di scoutman e collaboratore tecnico si è rivelato cruciale, non solo per l’analisi tattica e il lavoro sui dati, ma anche per la crescita del progetto tecnico. In questa avventura, ha contribuito a costruire un gruppo vincente, portando il PalaCalafiore a registrare numeri da urlo, un’emozione che lui stesso ha descritto come qualcosa di indescrivibile.

Ma il suo impegno non si è limitato alla prima squadra. Munafò è stato un faro dei progetti giovanili amaranto, lavorando in sinergia con la Gia.re. di Melito Porto Salvo.

Ha curato l’allenamento della prima divisione Femminile e delle giovanili, dimostrando una dedizione totale al movimento pallavolistico locale. La sua carriera è iniziata nella Morgan Volley Barcellona, dove si è formato prima come giocatore, ricoprendo il ruolo di palleggiatore, e poi come allenatore, fino alla scalata con il PSG sempre a Barcellona. Allievo allenatore di primo grado, ha recentemente superato anche il Secondo Grado, dimostrando una costante voglia di crescere e migliorarsi, perfezionando anche l’uso di programmi statistici all’avanguardia.

Oggi, Munafò si mette in gioco con coraggio e orgoglio, accettando una nuova sfida. Diventa ufficialmente l’assistant coach della Puliservice Volley in rosa, che milita in Serie B2. Un nuovo inizio che rappresenta un’ulteriore conferma del suo valore e della sua professionalità, pronta a essere messa al servizio di un nuovo progetto.