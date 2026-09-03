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Calciomercato: l’ex Reggina Aronica allenerà il figlio Giovanni. Ufficiale il ritorno al Trapani

Nonostante la giovane età, ha già maturato diverse esperienze tra Serie C e D

03 Settembre 2026 - 10:50 | Redazione

Totò Aronica

Nuovo innesto a centrocampo per il Trapani, che ha ufficializzato il ritorno di Giovanni Aronica, classe 2004 e figlio dell’allenatore granata Salvatore Aronica, ex Reggina. Per il giovane centrocampista si tratta di un ritorno in Sicilia dopo l’esperienza già vissuta con la maglia granata nell’ultima parte della scorsa stagione in Serie C.

Nonostante la giovane età, Aronica ha già maturato diverse esperienze tra Serie C e Serie D. Nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Ragusa, Benevento, RG Ticino e Vibonese. Il Trapani aggiunge così un’altra soluzione al proprio centrocampo, puntando su un calciatore che conosce già l’ambiente granata e il gruppo guidato dal papà Salvatore Aronica.

Il comunicato

Il Trapani 1905 riabbraccia Giovanni Aronica, centrocampista classe 2004. Nella scorsa stagione ha iniziato il campionato con il Ragusa, in Serie D, trovando anche la via del gol, prima di passare al Trapani e diventare protagonista nella parte finale del campionato di Serie C. Nel suo percorso anche le esperienze con Benevento, RG Ticino, NovaRomentin e Vibonese. Ora una nuova pagina da scrivere insieme“.

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