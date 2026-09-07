Aeroporti calabresi, Sacal: ‘Miglior risultato di sempre nel mese di agosto’

Agosto segna un nuovo traguardo per il Sistema Aeroportuale Calabrese, che registra il miglior risultato di sempre con 564.624 passeggeri e una crescita del +19% rispetto allo stesso mese del 2025.Un risultato particolarmente significativo soprattutto per la composizione della crescita.

A sostenere il nuovo record è soprattutto la forte crescita del traffico internazionale, che nel mese di agosto raggiunge 324.077 passeggeri, con un incremento del 37% rispetto al 2025 e una quota pari al 42% del traffico complessivo del sistema. Una quota di assoluto rilievo, che testimonia la crescente apertura internazionale della Calabria e il rafforzamento di una rete di collegamenti sempre più ampia e diversificata.

A Lamezia Terme il traffico internazionale supera quello domestico

In questo quadro, assume particolare rilievo il dato di Lamezia Terme, dove per la prima volta nella storia dello scalo il traffico internazionale supera quello domestico, raggiungendo 217.773 passeggeri e un’incidenza del 50,30% sul traffico complessivo dell’aeroporto. Un risultato di forte valenza strategica, che testimonia l’evoluzione della vocazione dello scalo e il crescente peso dei collegamenti internazionali all’interno dell’offerta aeroportuale calabrese.

Un risultato che si inserisce in un andamento altrettanto significativo nei primi otto mesi dell’anno: da gennaio ad agosto il Sistema Aeroportuale calabrese ha movimentato complessivamente 3.299.880 passeggeri, registrando una crescita del 12% rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato di particolare rilievo, che restituisce con immediatezza la dimensione della crescita della connettività aerea regionale e conferma la capacità del sistema di intercettare una domanda sempre più ampia.

Agosto 2026: i numeri del sistema

564.624 PASSEGGERI – +19% rispetto ad agosto 2025

Aeroporto Passeggeri agosto 2026 Crescita vs agosto 2025 Lamezia Terme 432.978 +25% Reggio Calabria 97.128 +6% Crotone 34.518 -0.4%



Il risultato complessivo nasce dalla crescita registrata nei tre aeroporti regionali, con Lamezia Terme che registra un incremento a doppia cifra rispetto ad agosto dello scorso anno. Un andamento che si inserisce in un quadro di crescita del traffico e di progressivo rafforzamento della rete dei collegamenti.

A sostenere questa dinamica è anche l’evoluzione dell’offerta, che nel corso del 2026 ha visto l’introduzione di nuove destinazioni, l’incremento dei collegamenti e una più ampia articolazione dei mercati serviti.

Il sistema aeroportuale calabrese dispone oggi di una rete più estesa, più diversificata e in grado di offrire maggiori opportunità di collegamento, rispondendo a una domanda che continua a crescere e che esprime esigenze sempre più articolate.

La crescita dei passeggeri si accompagna dunque a un elemento altrettanto significativo: l’ampliamento della capacità della Calabria di essere connessa con un numero crescente di destinazioni e mercati.

Il record di agosto rappresenta così un risultato concreto di un percorso di sviluppo che continua a tradursi in più traffico, più collegamenti e una maggiore capacità di scelta per chi viaggia da e verso la Calabria.

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Le dichiarazioni del Presidente di SACAL Luciano Vigna

“Il raggiungimento del nuovo record storico – dichiara Luciano Vigna, Presidente di SACAL – rappresenta un risultato di straordinaria importanza per il Sistema Aeroportuale Calabrese e per l’intera regione. Ma il dato che più ci soddisfa è la qualità della crescita. Non stiamo semplicemente movimentando più passeggeri: stiamo costruendo una rete sempre più ampia, diversificata e internazionale, capace di collegare la Calabria con un numero crescente di mercati e di rendere la nostra regione sempre più accessibile e competitiva. Questo risultato ci responsabilizza ulteriormente. Il record raggiunto non rappresenta un punto di arrivo, ma la nuova base sulla quale costruire la crescita dei prossimi anni, continuando a investire nella connettività, nella diversificazione dei mercati e nello sviluppo sostenibile del sistema aeroportuale regionale”.

Dopo un 2025 già chiuso con oltre 4,3 milioni di passeggeri e una crescita del 21% rispetto all’anno precedente, il nuovo risultato conferma l’accelerazione intrapresa dal sistema aeroportuale regionale.