Domotek Volley, Crucitti presenta la nuova stagione: ‘A2 e B2 in rosa, sfide entusiasmanti’

Si è tenuta nella nuova “Area-Media” della Domotek Volley, la suggestiva sala riunioni che sarà il cuore operativo del club amaranto, una nuova intervista in amaranto. A parlare è stato il team manager Mirco Crucitti, che ha tracciato un bilancio delle ambizioni e delle criticità che attendono la società.

“Si riparte con la stessa determinazione di sempre, anzi, con ancora più voglia”, esordisce Crucitti. “Quest’anno avremo due nuove categorie: l’A2 maschile e la B2 femminile, senza dimenticare il settore giovanile. Un impegno enorme, ma siamo pronti. Abbiamo già avviato tutto per filo e per segno – aggiunge – e ci auguriamo di iniziare al meglio e finire ancora meglio”.

Crucitti ha messo in luce le difficoltà legate all’indisponibilità del Palacalafiore e di altri impianti cittadini, con pesanti ripercussioni sul programma di allenamenti e partite.

“Sappiamo che dicembre sarà un mese di pausa forzata – ha dichiarato – ma rinunciare per un mese intero al Palacalafiore per una squadra di A2 e B2 non è facile. Comporta un dispendio economico non indifferente, oltre alla perdita di continuità tecnica”.

E ha aggiunto: “Due partite sono a rischio e stiamo organizzandoci per giocarle in giorni infrasettimanali o in sedi alternative. Ci stiamo districando tra impianti chiusi, lavori non terminati e cantieri a rilento”.

Un grido d’allarme che Crucitti lancia con franchezza: “Se stiamo facendo tutti questi risultati senza impianti, immaginiamoci cosa potremmo fare con strutture adeguate”.

Crucitti ha tenuto a sottolineare la serietà della società dal punto di vista amministrativo: “Siamo in regola con i pagamenti verso Comune e Città Metropolitana Essere un club virtuoso è per noi fondamentale. Ora ci auguriamo che le istituzioni offrano un servizio all’altezza della nostra professionalità”.

Uno dei capitoli più entusiasmanti riguarda la serie B2 femminile, che giocherà al Palacalafiore. “Abbiamo voluto dare una casa anche alle ragazze – ha spiegato Crucitti – per non perdere l’identità amaranto in città. Il progetto è sostenuto da uno sponsor importante come Puliservice, che crede molto in questa avventura”.

Sul fronte maschile, la Domotek affronta per la prima volta la serie A2 a girone unico con 14 squadre. “Saranno 26 partite di regular season, da ottobre ad aprile con due retrocessioni e playoff per le prime otto. Una stagione lunga e tosta, con un livello tecnico e atletico molto più alto rispetto all’anno scorso”.

L’obiettivo dichiarato è chiaro: “Da matricola, puntiamo a salvarci il prima possibile, per poi raccogliere tutto ciò che il campionato ci offrirà. Rispetto allo scorso anno, con sole 18 gare, faremo 8 partite in più, con trasferte più lunghe e impegni maggiori. Sarà una bella sfida”.

E concludendo, il team manager ha lanciato un messaggio di fiducia: “La nostra arma è la resilienza, la combattività e la programmazione. Siamo fiduciosi che il vento possa cambiare. Buon lavoro a tutti, e forza Amaranto”.