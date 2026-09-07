Villa San Giovanni, piazza gremita per ‘Salute d’aMARE’: la persona al centro della sanità

Piazza delle Repubbliche marinare a Villa San Giovanni gremita e un profondo coinvolgimento emotivo hanno fatto da cornice a “Salute d’aMARE”, importante incontro pubblico tenutosi a Villa San Giovanni che ha visto un vero e proprio “fiume d’umanità” riversarsi per confrontarsi su una delle sfide più delicate del nostro tempo: il futuro della sanità e la cura della persona.

L’evento, moderato con sensibilità dallo scrittore Giovanni Suraci, ha visto la partecipazione della Sindaca Giusy Caminiti, del Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Dott.ssa Maddalena Berardi, dell’oncologo Dott. Rocco Giannicola, della psiconcologa Dott.ssa Francesca Lucia Ceravolo, della farmacista cosmetologa, Presidente dell’Associazione “Ricomincio Da Me”, Dott.ssa Myriam Mazza e dell’Assessore Comunale alla Salute Dott.ssa Maria Grazia Melito, promotrice dell’incontro. Un parterre di altissimo livello istituzionale e scientifico che ha voluto lanciare un messaggio chiaro: accorciare le distanze tra le istituzioni e la cittadinanza per gettare le basi di una reale cultura della salute.

Creare cultura per prendersi cura di sè con alla base la prevenzione: oltre i numeri della malattia.

La prevenzione è l’arma più potente che abbiamo perché evita l’insorgere delle malattie o le blocca sul nascere, quando sono ancora curabili.

Investire in screening regolari e sani stili di vita non solo salva migliaia di vite, ma protegge la qualità del tempo che abbiamo da vivere. Prevenire significa scegliere la salute prima della cura, riducendo la sofferenza dei singoli, il carico psicologico sulle famiglie e la pressione economica sul sistema sanitario comunitario.

Parlare di salute, inoltre, non significa semplicemente gestire l’assenza di malattia, ma imparare ogni giorno a prendersi cura di sé e degli altri. Un concetto emerso con forza analizzando i dati epidemiologici nazionali: se è vero che i tumori incidono oggi sul 26% della mortalità in Italia con dati purtroppo in aumento, è altrettanto doveroso che il paziente non venga ridotto a una fredda percentuale o a una diagnosi. Dietro ogni malato c’è una famiglia, una storia, un progetto di vita e una dignità intatta che le istituzioni sanitarie e politiche hanno il dovere di prendere in carico nella sua interezza.

Da questa profonda riflessione nasce il significato più autentico del claim “Salute d’aMARE”: un percorso circolare che unisce malattia, prevenzione, cura, mente, corpo e comunità. Nel corso del dibattito si è passati dall’analisi della paura all’importanza strategica dell’ascolto psicologico, dal diritto a sentirsi bene con il proprio corpo che cambia, fino al ruolo insostituibile dei caregiver e dei nuclei familiari.

Ambienti adeguati e meno burocrazia per i medici

L’incontro ha offerto anche lo spazio per un’analisi pragmatica delle condizioni strutturali in cui opera il personale sanitario. È emersa l’assoluta necessità di valorizzare e favorire il ruolo dei medici di medicina generale e degli specialisti. Due le direttrici fondamentali tracciate: da un lato l’urgenza di alleggerire i professionisti dai gravosi carichi burocratici, dall’altro l’impegno istituzionale a fornire ambienti e presidi adeguati per lo svolgimento delle attività cliniche e di screening sul territorio.

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Il messaggio dell’evento: la persona al centro

L’insegnamento più grande che la comunità di Villa San Giovanni porta con sé da questo incontro, grazie alla sensibilità dei suoi Amministratori, è che la vera cura non si limita a combattere un male sul piano clinico, ma consiste nell’accompagnare l’essere umano. Perché una persona non coincide mai con la propria diagnosi: è fatta dei suoi affetti, delle sue emozioni e dei suoi sogni. Aiutarla a non perdere il senso della propria identità durante il percorso terapeutico è il mandato più alto della sanità del futuro.