Suppletive, il Pd: ‘La destra litiga su Vannacci e si divide sull’AfD. Reggio non sia il campo delle loro guerre’

Lo afferma in una nota la Federazione metropolitana del Pd di Reggio Calabria.

“Quello che sta accadendo in questi giorni rende evidente una contraddizione politica che non riguarda soltanto Roma. La vediamo direttamente nella nostra campagna elettorale. Forza Italia considera un tradimento la candidatura di Domenico Giannetta con Futuro Nazionale, mentre Roberto Vannacci rivendica il proprio movimento come interlocutore naturale dello stesso centrodestra. E la Lega, alleata di Forza Italia nel governo nazionale e in Calabria, assume posizioni che su molti temi competono proprio con quell’area politica. Non ci interessa stabilire chi sia più a destra di chi – prosegue il Pd – ma credo che gli elettori abbiano il diritto di sapere quale progetto politico tenga insieme forze che, davanti a questioni così importanti, dicono cose opposte. E soprattutto non possiamo permettere che Reggio Calabria diventi il terreno sul quale Forza Italia, Lega e Futuro Nazionale regolano i propri conti e misurano i rispettivi rapporti di forza”.