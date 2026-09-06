Reggio, il PD: ‘Cannizzaro dice di non essere più ricattabile. Da chi lo era e perché? Faccia chiarezza’

“Le parole pronunciate oggi da Francesco Cannizzaro non possono essere archiviate come una delle tante espressioni sopra le righe di una campagna elettorale. Il sindaco di Reggio Calabria e coordinatore regionale di Forza Italia ha dichiarato pubblicamente: “non sarò più ricattabile da chi c’era prima”. È un’affermazione grave, sulla quale è necessario fare chiarezza”.

Lo afferma la Federazione Metropolitana del Partito Democratico di Reggio Calabria.

“Cannizzaro dica ai reggini da chi sarebbe stato ricattato, per quali ragioni e in quali circostanze. E soprattutto spieghi cosa sia cambiato per consentirgli oggi di affermare di non essere “più” ricattabile. Quando un sindaco utilizza pubblicamente una parola come “ricattabile”, la città ha il diritto di sapere a cosa si riferisca. Se Cannizzaro parla di fatti concreti e usa la parola “ricatto” nel suo significato proprio, ha già denunciato quanto accaduto alla Procura della Repubblica? E, se non lo ha fatto, intende farlo? Se invece si riferisce esclusivamente a dinamiche politiche, dica con chiarezza quali fossero i condizionamenti ai quali sostiene di essere stato sottoposto e chi li esercitava”.