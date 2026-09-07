Sanità territoriale, Neto Dell’Acqua: ‘Gli annunci non bastano, servono risposte ai cittadini’

"Preoccupazione per il futuro del Distretto di Via Padova e per le continue criticità che interessano il servizio di Guardia Medica" così il consigliere della V Circoscrizione

Come Consigliere della V Circoscrizione guardo con forte preoccupazione alle notizie sul futuro del Distretto Territoriale di Via Padova e alle continue criticità che interessano il servizio di Guardia Medica.

Il futuro del Distretto Territoriale di Via Padova

Non entro nel merito delle scelte organizzative dell’ASP, ma una domanda è doverosa: i cittadini avranno servizi migliori o semplicemente più lontani e più difficili da raggiungere?

La sanità territoriale è il primo presidio di tutela della salute. Ridurre o spostare servizi senza garantire un reale miglioramento significa penalizzare soprattutto anziani, persone fragili e famiglie.

Sanità territoriale e uscita dal commissariamento

Questa vicenda si inserisce in un quadro più ampio. Da mesi si parla dell’uscita della Calabria dal commissariamento, ma il vero banco di prova non sono gli annunci: sono i servizi che ogni giorno vengono garantiti ai cittadini.

Se continuiamo a discutere della riduzione dei presidi territoriali, delle difficoltà delle Guardie Mediche e delle carenze della medicina di prossimità, è evidente che il percorso verso una sanità realmente efficiente è tutt’altro che concluso.

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La richiesta all’ASP e alla Regione

Per questo chiedo all’ASP e alla Regione massima trasparenza sul futuro del Distretto di Via Padova, garanzie sul mantenimento dei servizi e un piano concreto per il rafforzamento della sanità territoriale.

La politica ha il dovere di ascoltare i cittadini. Noi continueremo a farlo, perché il diritto alla salute non può essere ridimensionato e la qualità della sanità si misura dai servizi, non dagli annunci.