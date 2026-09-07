Suppletive, Giannetta: ‘Non rispondo agli insulti. Futuro Nazionale cresce e guarda avanti’

“Non ho tradito io Forza Italia. Ma Forza Italia ha tradito me. Ed è questa la verità che tutti conoscono. Ma questo, ormai, è il passato”

“Non risponderò agli insulti con altri insulti, perché credo che la politica debba occuparsi di idee, territori e persone, non di etichette lanciate contro chi compie liberamente una scelta diversa”.

Lo afferma Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale alle elezioni suppletive di Reggio Calabria, intervenendo dopo le recenti polemiche politiche all’interno del centrodestra.

“Futuro Nazionale cresce e raccoglie consenso”

“Futuro Nazionale cresce, raccoglie attenzione e consenso. Evidentemente è questo che alimenta quel nervosismo che finisce per degenerare negli insulti, nei toni esasperati e in parole molto pesanti”.

Giannetta sostiene che una parte dell’elettorato di centrodestra non si riconoscerebbe nella candidatura di Fabio Roscioli.

“È noto che la candidatura di Roscioli non convinca una parte importante del popolo di centrodestra, che chiede rappresentanza, territorio e autonomia nelle scelte, non decisioni calate dall’alto”.

“Sono un uomo libero, la mia è una scelta politica convinta”

Il candidato di Futuro Nazionale ribadisce la propria posizione:

“Io non perderò né la calma né la lucidità. Sono un uomo libero e da uomo libero ho scelto di candidarmi con Futuro Nazionale. È una scelta politica convinta. E non cambierà dopo le elezioni, qualunque sia il risultato”.

Giannetta replica anche all’accusa di aver lasciato Forza Italia per ragioni personali.

“Mi fa persino sorridere essere definito ‘mercenario’. Ho lasciato volontariamente una posizione certamente più comoda, quella di capogruppo di Forza Italia, proprio perché ci sono momenti nei quali ciò in cui si crede vale più di una carica”.

“Non cerco una porta lasciata socchiusa”

L’ex esponente di Forza Italia chiarisce di non essere alla ricerca di un possibile riavvicinamento dopo il voto.

“Non mi interessa sapere se domani ‘ci sarà posto’ per me. Non sono alla ricerca di una porta lasciata socchiusa. Quella stagione politica, per quanto mi riguarda, è conclusa”.

Poi torna sulle ragioni che lo hanno portato alla candidatura con Futuro Nazionale:

“Non ho tradito io Forza Italia. Ma Forza Italia ha tradito me. Ed è questa la verità che tutti conoscono. Ma questo, ormai, è il passato”.

“Guardo avanti con Futuro Nazionale”

Giannetta conclude guardando alla nuova esperienza politica:

“Adesso guardo avanti. E vedo un Futuro che ogni giorno acquista consistenza, consenso e forza”.

Il candidato cita anche l’appuntamento con il generale Roberto Vannacci, atteso domenica prossima a Siderno.

“Vedo il grande entusiasmo per il suo arrivo in Calabria. Vedo la possibilità di costruire una rappresentanza politica che parta dal territorio e torni al territorio”.

“A testa alta, senza fare un solo passo indietro”, conclude Giannetta.