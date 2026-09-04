Aeroporto Reggio, Pd metropolitano: ‘Nessuna risposta sui voli. Triste trasformare il T. Minniti in uno spot per le suppletive’

"I 64 milioni? Una buona notizia. Ma la domanda posta dai reggini riguardava i voli cancellati e quella domanda è rimasta sul tavolo", le richieste del PD a Occhiuto e Cannizzaro

«Dopo giorni di preoccupazioni per il taglio dei collegamenti internazionali Ryanair ci saremmo aspettati da Occhiuto e Cannizzaro risposte precise sul futuro dei voli da e per Reggio Calabria. La conferenza stampa, invece, non ha sciolto i dubbi. Il ridimensionamento dell’operativo internazionale è stato confermato e non è stato spiegato quali iniziative concrete siano state assunte per recuperare le rotte che vengono meno».

È quanto afferma la Federazione metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, intervenendo dopo la conferenza stampa dedicata agli interventi sull’Aeroporto dello Stretto.

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«A questo punto è legittimo chiedersi anche quale sia stato il risultato della missione a Dublino di appena pochi mesi fa. Occhiuto e Cannizzaro andarono nella sede di Ryanair presentando quell’incontro come un passaggio importante per il rafforzamento dell’Aeroporto dello Stretto e più complessivamente dell’intera operazione Ryanair che rischia di diventare soltanto uno spreco di risorse pubbliche».

«La cosa più triste è vedere ancora una volta l’aeroporto trasformato in merce elettorale, questa volta in vista delle elezioni suppletive. Il Tito Minniti dovrebbe essere una grande questione strategica sulla quale costruire una prospettiva stabile per Reggio e per l’intera area dello Stretto, non uno strumento da utilizzare, a seconda delle esigenze del momento, per produrre annunci e occupare la scena politica a poche settimane dal voto».

«Naturalmente ogni investimento destinato a migliorare l’Aeroporto dello Stretto è una buona notizia per Reggio. Ma proprio per questo chiediamo chiarezza sui 64 milioni annunciati: se, come è stato spiegato, si tratta di risorse già disponibili e programmate, perché presentarle oggi come un nuovo grande risultato? Da quanto tempo erano state individuate, attraverso quali atti e con quali destinazioni? E soprattutto, perché scegliere proprio questo momento per rilanciarle, nel pieno delle polemiche sui tagli Ryanair e a poche settimane dalle elezioni suppletive? Gli investimenti pubblici appartengono alla città e ai cittadini, non possono diventare materiale da campagna elettorale».