Udc Reggio, Paolo Arillotta nuovo commissario provinciale: ‘Ripartiamo dalla ricostruzione del partito’

Riceviamo e pubblichiamo la nota del commissario regionale UDC Calabria Salvatore Bulzomì.

Nell’ambito del progetto di ricostruzione dell’UDC nella provincia di Reggio Calabria, d’intesa con il Segretario Nazionale sen. Antonio De Poli, e con il Presidente Nazionale on.le Lorenzo Cesa, ho affidato all’amico avv. Paolo Arillotta, Vice Commissario Regionale del partito, l’incarico di Commissario Provinciale per la provincia di Reggio Calabria.

L’avv. Arillotta è stato assessore provinciale e consigliere comunale nel Comune di Reggio Calabria, Segretario provinciale e regionale del CDU, e successivamente Presidente e Vicesegretario regionale vicario dell’UdC. Ha anche ricoperto prestigiosi incarichi nella DC e, dopo il suo dissolvimento, nel PPI.

Sia io che l’avv. Arillotta siamo consapevoli della difficoltà che si dovranno affrontare, dopo le disastrose esperienze degli ultimi anni, ma sono certo che lo spessore politico, culturale e professionale dell’avv. Arillotta contribuirà in maniera efficace alla ricostruzione dell’UdC nella provincia di Reggio Calabria, per la quale ho garantito all’avv. Arillotta tutto il supporto possibile dal partito a tutti i livelli.

Il primo appuntamento che l’agenda politica presenta è lo svolgimento delle elezioni suppletive per il Collegio 5 – Camera dei Deputati.

L’UdC è convintamente schierato a sostegno della candidatura del centro-destra dell’avv. Fabio Roscioli, professionista autorevole, e conosciuto negli ambienti politici ed istituzionali, e che, in questo scorcio di legislatura, saprà certamente rappresentare le istanze e le necessità del territorio come già l’on.le Cannizzaro ha saputo fare nel corso di tutti questi anni.

La conferma del voto al centro-destra servirà anche a rafforzare la proficua azione di governo che sta ponendo in essere il sindaco on.le Cannizzaro, e che già dalle prime battute si sta rilevando come apportatrice di sviluppo e progresso del Comune e dell’intero territorio metropolitano.