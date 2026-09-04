Reggina Channel: il costo dell’abbonamento per vedere le partite casalinghe degli amaranto
Tutte le partite che la compagine di mister Marchionni disputerà al Granillo. Il prezzo anche della singola gara
04 Settembre 2026 - 16:58 | Comunicato
Sarà Reggina Channel così come annunciato dalla società, a trasmettere le partite interne della Reggina. Sul sito ufficiale del club il Pacchetto Stagionale per l’acquisto.
129.99 Euro pagamento unico
9,99 Euro il costo per la singola partita
Vivi tutta la stagione della Reggina in esclusiva: un solo pass per non perdere nessun appuntamento con i colori amaranto!
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Pagamento unico, nessun rinnovo automatico
Valido fino al 31 Luglio 2027
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