Reggina, ufficiale: dove vedere le partite in trasferta della squadra amaranto

Un impegno che si rinnova per la città e per tutti i tifosi amaranto, in Italia e nel mondo

Per il quarto anno consecutivo ReggioTV sceglie di essere al fianco della Reggina, acquisendo nuovamente i diritti per la trasmissione delle gare in trasferta della squadra amaranto.

Una scelta che l’emittente e l’editore Eduardo Lamberti Castronuovo hanno voluto rinnovare con la stessa convinzione degli anni passati, trasformando ancora una volta la possibilità di seguire la Reggina in un regalo alla città di Reggio Calabria e alla sua straordinaria tifoseria, anche a quella parte di comunità amaranto che vive lontano dalla propria terra.

Dietro questa iniziativa c’è una decisione precisa: ReggioTV si fa carico direttamente dell’investimento necessario per rendere possibile la trasmissione delle partite, sostenendo i costi legati all’acquisizione dei diritti e scegliendo di mantenere il servizio completamente gratuito per il pubblico.

È un impegno importante, che l’emittente affronta senza trasferire il costo dell’operazione sui tifosi e senza farne una semplice questione commerciale. La scelta è quella di mettere ancora una volta risorse proprie al servizio della città, perché la passione per la Reggina possa essere vissuta e condivisa da tutti.

Le gare saranno infatti trasmesse in chiaro e gratuitamente, consentendo a ogni tifoso di seguire la squadra anche quando sarà impegnata lontano da Reggio Calabria.

Le partite saranno visibili:

sul canale 677/77 del digitale terrestre;

sulla App ReggioTV (iOS e Android)/ On Demand;

in streaming su ReggioTV.it.

Un’opportunità rivolta a tutta la tifoseria amaranto, senza confini geografici: a chi vive a Reggio Calabria, a chi si trova in altre città italiane e ai tanti reggini e tifosi della Reggina sparsi nel mondo.

Con questa scelta, per il quarto anno consecutivo, ReggioTV conferma una precisa idea di televisione: esserci, investire e offrire un servizio alla propria comunità, anche quando questo significa sostenere direttamente un impegno economico significativo.

Perché per una televisione profondamente legata al territorio, esserci per la città viene prima di ogni altra considerazione.

E ancora una volta ReggioTV sceglie di esserci, accanto alla Reggina e accanto ai suoi tifosi.

Con Voi, Ovunque, Sempre!