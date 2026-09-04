City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Intimidazioni agli amministratori di Gioia Tauro: riunione in Prefettura a Reggio

Riunione tecnica di coordinamento delle fore di polizia per tenere alta l'attenzione sul Comune

04 Settembre 2026 - 11:39 | Comunicato stampa

Prefettura Palazzo Reggio Calabria

In relazione alle notizie apparse su alcuni organi di stampa e su alcune piattaforme social in merito ai recenti atti intimidatori nei confronti di amministratori (attuali e cessati) del Comune di Gioia Tauro, si rappresenta che si è svolta in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nel corso della quale sono state valutate e adottate le misure più opportune.

Alta l’attenzione sul Comune di Gioia Tauro

Si evidenzia, altresì, che permane elevata l’attenzione riservata da parte delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine al Comune di Gioia Tauro.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

PrefetturaReggio Calabria Attualità
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?