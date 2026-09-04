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Berardi (Asp RC): ‘Giudizio positivo EY su bilancio 2025. Risultato straordinario’

La d.g. Berardi sottolinea il percorso di ricostruzione contabile e patrimoniale: "Risultati di questa portata si raggiungono solo con competenza, impegno e collaborazione"

04 Settembre 2026 - 11:18 | Comunicato stampa

asp rc azienda sanitaria provinciale

“Abbiamo ottenuto il giudizio positivo di EY, Ernst & Young, sul bilancio 2025 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. È un risultato che ci riempie di soddisfazione e che rappresenta un passaggio di grande importanza per la nostra Azienda.

EY è uno dei principali network internazionali di servizi professionali e tra i maggiori operatori nel campo della revisione contabile.

Il giudizio espresso da EY, che nella sua relazione riconosce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell’Azienda al 31 dicembre 2025, costituisce un importante riconoscimento del lavoro svolto.

Il percorso dell’Asp di Reggio Calabria

Questo risultato non nasce oggi e non è il frutto di un intervento dell’ultima ora. È il risultato di un percorso lungo anni, fatto di lavoro, rigore, confronto e progressiva ricostruzione della situazione contabile e patrimoniale dell’Asp.

Un percorso che ha consentito di rendere i nostri bilanci trasparenti, affidabili e sostenibili e di affrontare con maggiore consapevolezza le criticità del passato.

È doveroso riconoscere il grande lavoro avviato dalla mia predecessora, la dottoressa Lucia Di Furia, che ha avuto la lungimiranza e l’efficacia di imprimere una direzione precisa a questo processo. Oggi, sotto la mia gestione, abbiamo avuto la responsabilità di proseguirlo e di portarlo a un risultato concreto e importante come quello espresso da EY.

Il ringraziamento della direttrice generale

È stato un lavoro corale, una vera squadra nella quale ciascuno ha dato il proprio contributo: dalle strutture amministrative e contabili ai diversi settori dell’Azienda. A tutti rivolgo il mio ringraziamento, perché risultati di questa portata si raggiungono soltanto attraverso competenza, impegno e collaborazione”.

Lo afferma in una nota Maddalena Berardi, direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria

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