Navi dei veleni, il Partito del Sud: ‘Basta silenzi, si torni sui fondali’

La richiesta al Governo: "Mappare i relitti, riaprire le verifiche e dire finalmente agli italiani cosa è accaduto"

“Il Partito del Sud chiede al Governo ed alla Commissione Ecomafie di riaprire il dossier sulle cosiddette “navi dei veleni”, desecretare gli atti ancora riservati e verificare finalmente i relitti sospetti. Non chiediamo verità di parte, ma piena luce sui fatti. Oggi esistono sonar, robot subacquei e nuove tecnologie: usiamoli per capire cosa c’è realmente sui fondali.

I casi sotto osservazione

Nel mirino i casi Rigel, Jolly Rosso, Michigan, Four Star I, ASO e gli altri affondamenti oggetto di interrogativi negli anni. Il Partito del Sud ricorda anche Natale De Grazia, morto nel 1995 mentre indagava sugli affondamenti sospetti: la sua memoria non ha bisogno solo di cerimonie, ma di risposte.

La richiesta è chiara: mappare i relitti, riaprire le verifiche e dire finalmente agli italiani cosa è accaduto. La Calabria non è una discarica e il Mediterraneo non può essere l’archivio dei misteri. Dopo decenni, il tempo dei silenzi è finito!”.