Reggina, Marchionni sull’esordio con il Licata, i singoli, gli obiettivi. Sulla scelta della panchina…

La prima conferena stampa pre gara del tecnico Marchionni, alla vigilia del match con il Licata: “C’è da essere soddisfatti per l’organico che ho a disposizione. La società ha fatto grandi sforzi per consegnarmi una rosa funzionale. Chiaro che si può sempre migliorare, ma questo gruppo ha tutto, qualità, personalità ed esperienza. Jallow sta proseguendo il programma di allenamento essendo arrivato tardi. Domenica abbiamo fatto molto bene, metto in campo chi dà maggiore affidabilità, questo gruppo mentalmente è pronto e anche per l’inizio del campionato sappiamo di trovare delle difficoltà, ma da quello che ho visto sono molto sereno. Sono stato chiaro con la società e i calciatori, se qualcuno non si allinea, si autoeliminerà.

Toscano ha semplicemente espresso le sue qualità, mettendo in campo quello che è stato fatto in settimana. Mi è piaciuta la sua spensieratezza essendo un 2008. Abbiamo bisogno di tutti, questo ci porterà a fare grandi prestazioni. Bisogna dare qualcosa in più che negli anni precedenti magari non si è riusciti a dare. Percepisco l’entusiasmo che può essere alimentato solo con le vittorie. Magrassi a me piace tanto e per lui parla la sua carriera. Un ragazzo che con le sue qualità può far fare la differenza alla Reggina. Attacca lo spazio, è possente. Rossetti è giocatore di qualità e quantità, riesce a fare gruppo e una squadra ha bisogno di questi calciatori. Per Baldan parlano i suoi ultimi anni. Sono veramente contento.

Il girone? La Reggina ha calciatori tecnici ma dal carattere e dal temperamento forti. Vedere gente come Rotulo, Alma con quella cattiveria agonistica, ti aiuta a vincere le partite oltre la qualità. Qui c’è gente che conosce questo campionato, il mercato è stato impostato anche con questa logica. Dipenderà da noi. L’aggressività dell’avversario dipende da noi e vogliamo dare una impronta importante. Far capire che vogliamo imporci, qui si vuole fare un campionato importante.

Abbiamo Porcino fuori, Franchini ha avuto un problema, Jallow lo aspettiamo fino a quando non avrà recuperato al meglio al condizione. Ne parlerò con lo staff. Su Baldan sapete che non potrà essere in campo. La scelta della panchina? Mi sono confrontato con il magazziniere, anche per un fatto scaramantico. Abbiamo provato a cambiare l’orario ma non ci è stato consentito”.