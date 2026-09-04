Reggio, chiusa la scuola ‘Frangipane’: criticità statiche nell’edificio

Stop immediato alle attività nel plesso della scuola dell'infanzia in attesa degli interventi e delle verifiche di sicurezza

La scuola dell’infanzia comunale “Frangipane” di Reggio Calabria chiude i battenti. Con un’ordinanza firmata il 4 settembre 2026, il sindaco Francesco Cannizzaro ha disposto la chiusura immediata del plesso dopo le verifiche tecniche effettuate sull’immobile.

Il provvedimento arriva a pochi giorni dall’avvio del nuovo anno scolastico e nasce dall’esigenza di tutelare la sicurezza di bambini, personale scolastico e utenti della struttura.

Le verifiche tecniche e le criticità riscontrate

Nell’ambito del programma di controllo sugli edifici scolastici comunali, l’Amministrazione aveva avviato specifiche verifiche per valutare la vulnerabilità sismica di alcune scuole dell’infanzia, tra cui “Frangipane”, “Pio XI”, “Genoese” e “Traversa Soccorso”.

Dagli accertamenti è emersa una situazione di criticità per il plesso “Frangipane”. Il Settore comunale Manutenzione, preso atto delle verifiche effettuate, ha evidenziato la necessità di procedere alla chiusura dell’edificio a causa di problematiche relative alle condizioni statiche della struttura.

Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il mantenimento dell’utilizzo dell’immobile avrebbe comportato il permanere di una situazione di rischio non compatibile con lo svolgimento delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza.

Chiusura fino al ripristino della sicurezza

La chiusura resterà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza e non sarà effettuata una nuova verifica sull’idoneità dell’edificio.

Il Comune ha inoltre demandato agli uffici competenti il compito di individuare soluzioni organizzative e logistiche per permettere agli alunni di proseguire il percorso scolastico senza interruzioni.

L’ordinanza vieta l’utilizzo della struttura per attività scolastiche, educative, lavorative o per qualsiasi altro uso non espressamente autorizzato.

Il provvedimento alla vigilia dell’anno scolastico

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per il sistema scolastico cittadino, con l’organizzazione dell’anno 2026/2027 ormai alle porte. Il Comune ha già predisposto il calendario delle scuole dell’infanzia comunali, con l’avvio delle lezioni previsto per settembre.

Resta ora da capire quali saranno le soluzioni individuate dall’Amministrazione per garantire alle famiglie la continuità del servizio e quali interventi saranno necessari per consentire il ritorno degli studenti nella struttura.