Davide Vozza, nuovo talento per la Dierre: ‘Scelto Reggio per crescere, gruppo giovane e affiatato’

La Dierre Basketball Reggio Calabria ha ufficialmente accolto il suo nuovo gioiello: Davide Vozza, play-guardia pugliese classe 2007, pronto a iniziare questa nuova avventura in Serie C Unica Sicilia-Calabria. Arrivato in riva allo Stretto dopo esperienze in Campania ed Emilia-Romagna, Vozza ha già le idee chiare: “Sono qui per crescere e fare bene con questa squadra“.

Il giovane talento, cresciuto cestisticamente tra Assi Brindisi, Castelnovo ne’ Monti e PSA Campus Sant’Antimo, ha scelto Reggio Calabria per il progetto presentatogli dalla società

“Le prime settimane di lavoro? C’è tantissimo da fare, ma partiamo da questa scelta“, esordisce Vozza in una intervista diffusa dal club. “Ho scelto Reggio Calabria perché poteva essere una grande possibilità. Ho avuto buoni feedback da parte del coach e dei dirigenti: mi hanno presentato questo progetto come una possibilità di crescita personale molto importante“.

Reggio Calabria? “Ne avevo sentito parlare molto, ma personalmente non conoscevo quasi nessuno. Mio papà ha fatto la Summer League qui due anni fa, quindi c’è un ricordo positivo“.

Sul campo, Davide si definisce un giocatore a tutto tondo: “Sono un giocatore molto versatile, dalla difesa all’attacco. Sono molto altruista per i compagni e spero di fare bene per questa squadra“. Le sue qualità tecniche – unisce atletismo e intelligenza cestistica, ottima visione di gioco e pericolosità da tre punti – lo rendono un profilo già interessante nonostante la giovane età

Il nuovo campionato di Serie C Unica, che unisce Sicilia e Calabria, rappresenta per lui una scoperta: “Per me è una novità: sono stato in Campania e in Emilia-Romagna, ma in Sicilia praticamente mai. In Calabria ho giocato una volta contro Castrovillari e mi hanno detto che sono ambienti caldi, anche se lontani”, racconta. “Il girone? È una scoperta, ma sono pronto ad affrontarlo“.

Le prime impressioni sul gruppo sono più che positive: “È un gruppo molto giovane, ma c’è già un bel legame. Spero che possiamo fare molto bene insieme, con il coach mi sto trovando molto bene”. E sull’allenatore Dario Lo Storto, Vozza non ha dubbi: “È molto tosto, ma nel senso positivo. Ha molta esperienza nonostante sia giovane. Vedremo cosa riusciremo a fare“.

Un’aria di entusiasmo e determinazione, dunque, circonda il nuovo arrivo in casa Dierre. Un talento da coltivare, che promette di regalare spettacolo agli appassionati di basket di Reggio Calabria.