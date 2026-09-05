Calcio a 5 – Cadi Futura, Parisi carica l’ambiente: ‘Vogliamo volare’

"Piraino e De Lorenzo? Spero che abbiano voglia di apprendere e di vivere la categoria sotto ogni punto di vista"

Oggi è già tempo di primo test assoluto, alle ore 18, in casa, al Palattinà contro l’Icierre Lamezia. La nuova stagione della Cadi Antincendi Futura è ufficialmente agli inizi e tra le tante novità che accompagnano l’avvio del campionato, c’è un tema che fa già tremare i tifosi in vista del prosieguo della stagione: il derby tra i fratelli Parisi. Paolo e Gianluca, due portieri, due anime dello stesso sport, cresciuti insieme e ora pronti a sfidarsi sul campo quando il calendario li metterà di fronte. A parlare è Paolo, numero uno della Cadi Antincendi Futura, che ha raccontato le emozioni e le ambizioni di un’annata che si preannuncia infuocata.

“La partita contro mio fratello Gianluca? Quando arriverà, sarà sicuramente una partita emozionantissima, come è già capitato anche in passato nelle varie coppe – esordisce Paolo Parisi – È chiaro che sfidare mio fratello, che oltre a essere un punto di riferimento è proprio la figura con cui mi sono appassionato a questo sport, è qualcosa di speciale. Siamo cresciuti insieme nelle stesse giovanili, quindi sarà bello, ma in fin dei conti saranno due partite come le altre”. Il portiere della Cadi Antincendi, però, tiene subito a spegnere i facili entusiasmi: “È bene dare attenzione a tutto il campionato perché sarà molto competitivo, con squadre toste come il Cosenza, molto preparato“.

Parisi si aspetta un’annata dura sotto ogni punto di vista, ma la squadra è pronta a livello mentale. “Stiamo iniziando già da questi primi allenamenti a prepararci al meglio – continua – perché il campionato è duro e lungo, soprattutto logisticamente, visto che percorreremo praticamente tutta Italia. Dovremo trovarci pronti al momento giusto e costruire un amalgama importante per poter raccogliere risultati importanti”.

Grande attenzione anche sui due giovani portieri che affiancano Parisi in rosa, due rampanti talenti pronti a scalpitare per farsi spazio, Piraino e De Lorenzo. “Spero che abbiano voglia di apprendere e di vivere la categoria sotto ogni punto di vista. Sbagliare, soprattutto alla loro età, è la cosa più importante: è l’insegnamento più grande che possano ricevere in questo momento. Soprattutto, spero che mi possano stare a fianco in tutto e per tutto, perché io ho bisogno di loro quanto loro hanno bisogno di me. Dopo le prime parole scambiate, non ho dubbi che siano brave persone e di conseguenza diventeranno grandissimi portieri“.

Infine, la domanda che tutti i tifosi aspettavano: meglio un gol contro Gianluca, da Paolo a Gianluca, o meglio la Futura in Serie A? La risposta di Parisi non lascia spazio a interpretazioni: “La Futura in Serie A“. Una dichiarazione che suona come un manifesto, un obiettivo chiaro e condiviso per l’intero ambiente.