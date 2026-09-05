Serie B, terza giornata: pessima partenza del Catanzaro. Quella scelta obbligata che si paga a caro prezzo

Che non sarebbe stato facile l’inizio, si poteva immaginare dal calendario del Catanzaro, in occasione soprattutto delle prime tre giornate. La richiesta della società alla Lega di disputare le prime gare lontano dal “Ceravolo”, per consentire il completamento degli interventi di ristrutturazione dello stadio, aveva portato i giallorossi a un avvio con tre trasferte consecutive.

A fine luglio il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, aveva spiegato la scelta con grande chiarezza: “Inizieremo il campionato in trasferta, una soluzione che avevamo richiesto alla Lega per consentire il completamento degli interventi di ristrutturazione dello stadio. Sapevamo che questa esigenza avrebbe reso più impegnativa la nostra partenza: disputare le prime tre gare lontano dal ‘Ceravolo’, contro Vicenza, Pisa e Südtirol, rappresenta certamente una difficoltà in più”.

Una previsione che si è trasformata in realtà, anche se probabilmente nessuno immaginava un avvio così complicato. Il Catanzaro, infatti, ha chiuso il primo trittico stagionale con altrettante sconfitte, zero punti in classifica, sette gol subìti e tre realizzati. Vicenza-Catanzaro 3-2, Pisa-Catanzaro 2-1, Sudtirol-Catanzaro 2-0.

Catanzaro, un avvio in salita tra Vicenza, Pisa e Südtirol

Le prime tre giornate hanno visto i giallorossi affrontare tre avversarie impegnative, tutte lontano dal proprio pubblico. Un percorso difficile, reso ancora più pesante, come detto, dall’assenza del fattore campo e dalla necessità di trovare subito equilibri e continuità. La società aveva messo in conto il sacrificio, nella convinzione che il ritorno al “Ceravolo” potesse rappresentare un nuovo punto di partenza. “È un sacrificio necessario che affrontiamo con serenità, consapevoli che potrà consentirci di ritrovare il nostro stadio nelle migliori condizioni per il prosieguo della stagione”, aveva aggiunto Noto.

Il debutto casalingo contro la Carrarese per cambiare marcia

Adesso il Catanzaro si prepara a riabbracciare il proprio stadio, la prossima settimana arriverà infatti la prima gara interna della stagione contro la Carrarese, ma con uno spirito decisamente diverso da come ci si poteva aspetttare. Il “Ceravolo” proverà a diventare l’elemento in più per una squadra chiamata a reagire dopo un avvio complicato. L’obiettivo sarà cancellare lo zero in classifica e trasformare il ritorno davanti ai propri tifosi nel vero inizio del campionato.