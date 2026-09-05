Governo Meloni, Nesci replica a Irto: ‘Cosa ha prodotto in 15 anni per la Calabria?’

“E’ veramente sconcertante apprendere, dai giornali, che il segretario del Partito Democratico in Calabria e senatore Nicola Irto trovi il coraggio di attaccare il Governo di Giorgia Meloni, il più longevo della storia della Repubblica, quello che ha affrontato le burrasche più dure tra guerre e crisi economiche e che ha dato all’Italia una stabilità senza precedenti”.

Lo afferma in una nota Denis Nesci, eurodeputato di Fratelli d’Italia.

“Secondo Irto, questo Governo avrebbe lasciato un’Italia in pezzi: eppure i dati ci parlano di tutt’altro, di occupazione in crescita, sostegni alle famiglie, attenzione continua a agricoltori, imprese”.

L’attacco al Partito Democratico sulla Calabria

“Al senatore Irto – prosegue Nesci – vorrei invece chiedere quali sono i risultati suoi e del Partito Democratico per la Calabria.

In politica dal 2011, non ricordiamo un intervento a tutela dei calabresi, un emendamento a favore del territorio, una battaglia vinta: comunicati, parole, foto e tante cariche ricoperte a fronte di nessun risultato sul territorio.

Di lui ricordiamo le tante sconfitte elettorali (anche interne, visto che riuscì a perdere anche le primarie sostenendo Bonaccini al posto della Schlein), una più clamorosa dell’altra, sotto la sua segreteria”.

Nesci: “Gli italiani hanno visto chi ha lavorato davvero per il Paese”

“A noi va bene così – conclude Nesci – i calabresi e gli italiani hanno visto in questi anni chi ha lavorato davvero per il paese e chi invece tiene solo ai propri incarichi e lo dimostrano ad ogni competizione elettorale”.