Serie D: partenza a razzo della Reggina, Antonini del Trapani attacca tutti. La classifica

Quaranta gol alla prima giornata di campionato rappresentano un bel biglietto da visita per quello che riguarda la nuova stagione 2026-27. La Reggina tra Coppa Italia e campionato ne ha messi a segno dodici, bene anche la Nuova Igea e la Nissa. Inaspettato crollo interno del Trapani che si lascia infilzare per quattro volte dalla Vibonese, scatenando la furia del presidente Antonini: “Squadra senza stadio, squadra senza tifosi, squadra senza attributi, abbandonata a se stessa. Primo sole, squagliata totale. Imbarazzante ma anche purtroppo prevedibile, e a questo punto non sarà neanche l’ultima se tanto mi dà tanto. Senza parole”.

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I risultati della 1ª giornata

Nuova Igea – Avola 4-2

Reggina – Licata 5-0

Siracusa – Athletic Palermo 4-2

Favara – Milazzo 3-0

Enna – PraiaTortora 0-5

Nissa – Vigor Lamezia 3-1

Ragusa – Modica 2-2

Sambiase – Gela 2-1

Trapani – Vibonese 0-4

La classifica

Reggina, PraiaTortora, Vibonese, Favara, Nuova Igea, Nissa, Sambiase 3; Modica, Ragusa 1; A. Palermo, Avola, V. Lamezia, Milazzo, Enna, Licata 0; Gela -1, Siracusa -4, Trapani -5.