Reggina, Rossetti: ‘Felice per l’esordio, sono in una società importantissima’

Non poteva immaginare un esordio diverso il centrocampista Rossetti, entrato in campo nella seconda parte del match, realizzando la quinta rete della partita, la prima in amaranto. Voluto fortemente da mister Marchionni, sarà difficile tenerlo fuori, anche se il tecnico sta cercando di coinvolgere tutti. Così ai microfoni di radio Febea: “Sono contento di avere iniziato così e felice di essere in una società importantissima. Sono stato accolto benissimo e con il mister mi trovo alla grande. Il livello è alto ma quando ci sono obiettivi importanti è normale che ci sia questo all’interno di un organico. In carriera ho fatto quasi sempre la mezzala, ma gioco anche davanti alla difesa“.

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