Reggina, Rotulo: ‘Vincere aiuta a vincere. Non possiamo sbagliare mai’

Un’altra grande prestazione di Riccardo Rotulo con gol. Ha messo in sicurezza il risultato alla fine del primo tempo, anche se la partita non è mai stata in discussione. Le sue dichiarazioni ai microfoni di radio Febea: “Vincere aiuta a vincere, lo abbiamo fatto contro una buona squadra, ma noi non possiamo mai sbagliare. Seguiamo le direttive del mister sulla pressione agli avversari e la corsa in fase di possesso e non possesso. Chi segna non è importante, conta solo la vittoria. Qualunque calciatore vorrebbe giocare in questo stadio, Reggio non può stare in serie D. Dedico il gol al figlio che sta per nascere”.

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