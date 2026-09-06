Reggina, Marchionni: ‘Volevamo partire bene e dimostrare che qualcosa era cambiato…’

La Reggina domina e strapazza il Licata e l’esordio in campionato è di quelli scoppiettanti. 5-0 e i gol potevano essere anche di più. Grande prestazione di tutti i calciatori chiamati in causa, molto bene Reis e ancora il giovane Toscano. Di altra categoria Lancini e Acquadro. Ai microfoni di radio Febea il tecnico Marchionni: “Dovevamo partire bene per dimostrare che qualcosa era cambiato. L’impronta iniziale era importante, la squadra ha risposto con una grande prestazione contro una compagine che giocava al calcio e ben allenata con ragazzi interessanti. Ma contro una Reggina come quella di oggi, attenta, cinica, che vuole dominare la partita diventa difficile per tutti. Aggressività e attenzione anche da coloro che subentrano. Tutti vogliono essere protagonisti e i cinque marcatori diversi ne sono un segnale, fermo restando che l’obiettivo è sempre il gruppo. Dobbiamo puntare al massimo, serve continuità. L’infortunio di Guida e l’uscita di Abonckelet? Nulla di grave. Ho a disposizione una squadra forte, ma attenzione a non gioire troppo facilmente, nel calcio non è possibile”.

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