Aeroporti, Minasi: ‘Reggio Calabria vola, numeri di agosto da record’

«I dati di agosto per gli scali calabresi sono semplicemente eccezionali, uno straordinario record storico che certifica nero su bianco l’ottimo lavoro che stiamo portando avanti. Parliamo di oltre 564 mila passeggeri transitati nella nostra regione in un solo mese, numeri mai visti prima che fanno letteralmente volare la Calabria e ne confermano la ritrovata centralità turistica e commerciale». Lo dichiara in una nota la senatrice della Lega Tilde Minasi, commentando i recenti dati sul traffico aereo.

Record storico per gli aeroporti della Calabria

«In particolare – prosegue la senatrice – voglio sottolineare il risultato vertiginoso dell’Aeroporto dello Stretto. Reggio Calabria, con oltre 97 mila presenze nel solo mese di agosto, continua a registrare numeri entusiasmanti, rafforzando una ripresa strutturale che ormai è sotto gli occhi di tutti.

Parallelamente, Lamezia Terme diventa uno scalo sempre più internazionale, trainando l’intera rete con oltre 432 mila viaggiatori. È la dimostrazione palese di quanto siano state miopi, pretestuose e assurde le polemiche sollevate in questi mesi da una sinistra capace solo di fare disfattismo provinciale».

Gli investimenti al centro del rilancio del sistema aeroportuale calabrese

«Questi record storici, che stravolgono ogni statistica del passato – aggiunge l’esponente leghista – non cadono certo dal cielo. Sono invece il frutto diretto, tangibile e misurabile della bontà degli investimenti politici e infrastrutturali messi in campo dal centrodestra a tutti i livelli.

Grazie alla perfetta sinergia tra il governo nazionale e quello regionale, con l’impulso decisivo del nostro Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e il lavoro costante del Governatore Roberto Occhiuto e del sindaco di Reggio Cannizzaro, stiamo realizzando un rilancio senza precedenti per l’intero sistema aeroportuale calabrese».

Minasi: «I dati smentiscono le polemiche della sinistra»

«A sinistra avevano provato in tutti i modi a denigrare il nostro impegno per la mobilità calabrese, diffondendo pessimismo e tifando contro la loro stessa terra. I fatti e le decine di migliaia di turisti atterrati in Calabria in queste settimane smentiscono categoricamente i gufi», conclude Minasi.

«La Lega e tutta la filiera del centrodestra continueranno a lavorare con serietà per una regione sempre più interconnessa, accessibile e attrattiva sul mercato europeo. Questo traguardo non è un punto d’arrivo, ma la solida base per volare verso traguardi ancora più ambiziosi».