Troppa Reggina per questo Licata. Pokerissimo amaranto, spettacolo e applausi. Dodici gol in due partite

Troppo superiore la Reggina per questo Licata. La partita non ha mai avuto storia con gli amaranto che hanno dominato dal primo all’ultimo minuto senza mai dare spazio e respiro agli avversari. Questa volta si è giocato in parità numerica, ma la sostanza del match non è cambiata con la squadra di Marchionni dominante in ogni zona del campo. Due a zero la prima frazione con i gol di Reis e Rotulo, nella seconda parte Abonckelet, Alma e l’ultimo arrivato Rossetti a chiudere l’incontro sul 5-0.

Esordio scoppiettante, pubblico che si è divertito ammirando anche giocate di grande calcio e inizio come tutti volevamo. Lancini e Acquadro padroni per qualità, personalità e gestione, Toscano e Reis tra i migliori. Domenica prima trasferta stagionale sul campo del Modica. Da verificare le condizioni di Guida, uscito per una botta alla caviglia e Abonckelet che ha lasciato il campo zoppicante. Il tecnico a fine gara ha parlato di infortuni non rilevanti.

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Primo tempo

Mister Marchionni per la prima di campionato contro il Licata si affida agli stessi uomini che hanno nettamente battuto in Coppa Italia il PraiaTortora. Quindi Lagonigro tra i pali, difesa a tre con Fazio, Lancini e Rosario Girasole, sulla mediana a destra Baggi, a sinistra Toscano, in mezzo Abonckelet, Acquadro e Rotulo e in attacco Guida dietro Reis.

Reggina arrembante e subito grande occasione da gol al secondo minuto. Su cross di Toscano, ben piazzato Abonckelet schiaccia male il pallone di testa, fuori. Sul ribaltamento fallo netto ai danni di Toscano, l’arbitro lascia proseguire e il Licata va vicinissimo al vantaggio, provvidenziale l’intervento di Lancini. Dopo poco nuova occasione per gli amaranto con Rotulo che gira alto un bel cross da destra. Amaranto in vantaggio al decimo con una bella combinazione che parte dal solito Lancini, passa per Guida che pesca in profondità Reis, freddo e lucido l’attaccante supera Valenti, 1-0.

Al tredicesimo gran giocata di Toscano sulla sinistra, cross perfetto per Abonckelet che di testa incrocia, straordinaria risposta in controtempo di Valenti, sulla respinta Baggi manda alto. Dominio della Reggina. Al diciannovesimo Lagonigro sul giro palla perde il controllo e poi tenta di recuperarla, ma con le mani, fallo indiretto in area. Pericolo sventato sulla punizione ben battuta. Qualche minuto più tardi ci prova Acquadro direttamente su calcio piazzato, la sfera sfiora il palo. Un colpo alla caviglia subìto da Guida che vicini alla mezz’ora chiede soccorso ai sanitari. E’ costretto ad uscire, al suo posto Alma. Arriva il meritatissimo raddoppio ancora con una bella giocata. Abonckelet lancia Reis, migliore in campo. Controllo, finta e assist per Rotulo che con un piatto sopraffino la mette dove il portiere non può arrivare, 2-0 a dodici dalla fine. Sul finale di tempo annullato un gol per fuorigioco a Reis. In pieno recupero Alma sfiora il 3-0, para Valenti. Dopo quattro minuti oltre il quarantacinquesimo, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi.

Secondo tempo

Al secondo minuto è già 3-0. Ruba palla Acquadro, serve Toscano che si libera di un paio di avversari, entra in area serve Abonckelet che davanti al portiere colpisce di precisione e la piazza in rete. Incredibile Toscano, titolare quasi per caso (infortunio Palmieri). E’ devastante su quella fascia sinistra, dribbla chiunque gli capiti davanti e lo fa anche al settimo servendo poi un pallone d’oro ad Alma che di sinistro lo mette alle spalle di Valenti, 4-0. Vicini al quindicesimo, doppio cambio per Marchionni che manda in campo Magrassi e Laaribi per Reis e Abonckelet. Ritmi che si abbassano, gestione totale della palla e della partita da parte della Reggina, mentre in campo c’è spazio anche per Rossetti al posto di un applauditissimo Acquadro. Basta poco all’ex Ravenna per presentarsi.

Dopo un lungo possesso, la Reggina trova il gol del 5-0 proprio con Rossetti, una precisa e forte conclusione alla destra del portiere. Intanto Domenico Girasole prende il posto di Lancini, anche quest’ultimo uscito tra gli applausi del pubblico. A dieci dalla fine ci prova il Licata e dopo una mischia in area, quasi a botta sicura, trova il muro difensivo amaranto pronto a respingere. Nel finale ci ha provato anche il giovane Chirico, ex di turno. Da buona posizione manda a lato. Dopo due minuti di recupero l’arbitro decreta la fine. Reggina-Licata 5-0. Sono dodici i gol in due partite ufficiali.