Serie D: valanga di gol alla prima giornata. Vincono Reggina e Nissa, tonfo del Trapani. I risultati
Amaranto devastanti anche con il Licata, successo anche per Nuova Igea e Siracusa
06 Settembre 2026 - 19:15 | di Redazione
È stata una prima giornata di campionato assai scoppiettante con tantissimi gol in tutti i campi.
La Reggina si conferma una schiacciasassi e dopo il 7-0 in Coppa Italia ne rifila altri cinque al Licata. Buona partenza anche per Nuova Igea e Nissa, mentre si registra un clamoroso tonfo interno del Trapani battuto nettamente in casa dalla Vibonese, squadra quest’ultima pronta a recitare il ruolo di “rompiscatole”.
I risultati della 1ª giornata
Nuova Igea – Avola 4-2
Reggina – Licata 5-0
Siracusa – Athletic Palermo 4-2
Favara – Milazzo 3-0
Enna – PraiaTortora 0-5
Nissa – Vigor Lamezia 3-1
Ragusa – Modica 2-1
Sambiase – Gela 2-1
Trapani – Vibonese 0-4
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