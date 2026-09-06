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Serie D: valanga di gol alla prima giornata. Vincono Reggina e Nissa, tonfo del Trapani. I risultati

Amaranto devastanti anche con il Licata, successo anche per Nuova Igea e Siracusa

06 Settembre 2026 - 19:15 | di Redazione

Reggina Cantalupa Matheus Reis Daquinto ()

È stata una prima giornata di campionato assai scoppiettante con tantissimi gol in tutti i campi.

La Reggina si conferma una schiacciasassi e dopo il 7-0 in Coppa Italia ne rifila altri cinque al Licata. Buona partenza anche per Nuova Igea e Nissa, mentre si registra un clamoroso tonfo interno del Trapani battuto nettamente in casa dalla Vibonese, squadra quest’ultima pronta a recitare il ruolo di “rompiscatole”.

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I risultati della 1ª giornata

Nuova Igea – Avola 4-2

Reggina – Licata 5-0

Siracusa – Athletic Palermo 4-2

Favara – Milazzo 3-0

Enna – PraiaTortora 0-5

Nissa – Vigor Lamezia 3-1

Ragusa – Modica 2-1

Sambiase – Gela 2-1

Trapani – Vibonese 0-4

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